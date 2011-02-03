-PROTESTOCULAR POLİSİN MÜDAHALESİYLE DAĞILDI ANKARA (A.A) - 03.02.2011 - Torba Yasa Tasarısı'nı protesto amacıyla Meclis'e yürüyen gruba polis biber gazı, gaz bombası ve tazyikli suyla müdahale etti. Müdahale sırasında çok sayıda gösterici gazdan etkilendi, gösterici ve polislerden yaralananlar oldu. Kurtuluş'ta toplanarak, Ziya Gökalp Caddesi'nden Meclis'e yürümek isteyen KESK, DİSK, TMMOB ve TTB ile bazı siyasi parti, sendika ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, caddede barikat oluşturan güvenlik güçlerince durduruldu. Polis, eylemin yasal olmadığını belirterek, grubun dağılmasını istedi. Grubun barikatı aşmakta ısrar etmesi üzerine polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı. Bu sırada bazı göstericiler polise yumurta, taş, sopa ve şişe attı. Güvenlik güçleri ise eylemcilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti. Atılan gazdan eyleme destek veren milletvekilleri ile çok sayıda göstericinin yanı sıra çevredeki vatandaşlar da etkilendi. Polisin biber gazı ve gaz bombasıyla yaptığı müdahaleden kaçmak isteyen göstericilerden bazıları yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Bazı göstericiler de Ziya Gökalp Caddesi'ndeki iş yerlerine sığındı. Polisin müdahalesinin ardından Kurtuluş Parkı'na çekilen göstericiler, parktaki masa ve bankları sökerek, yola barikat kurdu. Gruptakiler burada bir süre polisle çatıştı. Göstericilerden bazıları kaldırım taşlarını kırarak polise atarken, güvenlik güçleri de göstericilere tazyikli su, gaz bombası ve biber gazıyla müdahaleye devam etti. Bu sırada taş isabet eden bazı polisler yaralandı. Polisten kaçan bir gösterici ise Ankaray istasyonunun merdivenlerinden yuvarlanarak, yaralandı. Bu sırada suyu biten panzerlere itfaiye tarafından su takviyesi yapıldı. Daha sonra Cebeci yönüne giden göstericiler küçük gruplar halinde ara sokaklara dağıldı. Ara sokaklarda da yer yer polisle çatışan göstericiler bir askeri minibüse taş atarak zarar verdi. Zaman zaman bulundukları caddeleri trafiğe kapatan küçük gruplar, daha sonra dağıldı. Çok sayıda polisin görev yaptığı eylem sırasında emniyete ait bir helikopter de havada izleme yaptı.