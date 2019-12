-Protestocular milyarderlerin evlerine yürüdü NEW YORK (A.A) - 12.10.2011 - New York'ta finans merkezi olarak bilinen ''Wall Street''i, ülkedeki gelir dağılımı dengesizliğini, işsizliği ve ekonomik politikaları protesto eden göstericiler, Manhattan'da bazı milyarderlerin evlerine yürüdü ve lüks evlerin önünde sloganlar attı. 17 Eylül'den bu yana Wall Street'in hemen yanındaki Zuccotti Park'a kamp kuran ''Wall Street'i İşgal Et'' adlı sivil girişim tarafından düzenlenen protesto gösterisine katılan yüzlerce eylemci, Manhattan'da 5. Cadde ve 59. Sokakta toplanıp medya devi Rupert Murdoch, petrolcü David Koch, hedge foncu John Paulson ve Chase bankasının üst yöneticisi Jamie Dimon'ın Park Caddesi ve 5. Cadde üzerlerindeki lüks evlerine yürüdü. Polisin aldığı yoğun güvenlik önlemleri altında yürüyen ve aynı zamanda durmadan sloganlar atan eylemciler, hedge fon yöneticisi olan New York merkezli Paulson & Co'nun kurucusu John Paulson'un evinin önüne dev bir çek de bıraktı. Çekte New York eyaletinin en zengin yüzde 1'lik kesime uyguladığı vergi indirimini simgeleyen ve 31 Aralık 2011 itibariyle 5 milyar dolara ulaşması beklenen paranın toplumun yüzde 99'luk kesimine verilmesi istendi. ''Wall Street'i İşgal Et'' grubundan yürüyüşe ilişkin yapılan açıklamada, milyarderlere karşı girişilen yürüyüşün amacının, ''New York'ta eşitsizliği yaratan kesimi gözler önüne sermek ve toplumun yüzde 99'luk kesimi için gerçek ekonomik değişim talep etmek'' olduğu bildirildi. Yürüyüş sırasında ve evlerin önünde protestocular sık sık ''Biz yüzde 99'luk kesimiz, sizse yüzde 1'lik kesimsiniz, bizi kontrol etmeye hakkınız yok'', ''Zenginleri Vergilendirin'', ''Benim Kurtarma Planım Nerede?'', ''Bu Açığı Nasıl Kapatırız?'' ''Wall Street'in Ahlak Eksikliği Var'', ''Açgözlülüğe Son'' gibi sloganlar attılar. New York polisinin aldığı sıkı güvenlik önlemleri altında yürüyen göstericilerin yürüyüşü olaysız sona erdi.