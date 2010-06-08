-PROTESTOCULAR BM BİNASINI KUŞATTI KOLOMBO (A.A) - 06.07.2010 - Sri Lanka'da, bir bakanın önderliğindeki yüzlerce protestocu, BM binasını kuşatarak, örgütü iç savaş sırasında işlenen suçlar hakkında açtığı soruşturmayı durdurmaya zorlamak için, BM çalışanlarının dışarı çıkmasını bir süre engelledi. Polis akşam saatlerinde protestocuları yararak bazı çalışanları kurtarsa da protestocuların liderliğini yapan Bayındırlık Bakanı Wimal Weerawansa'nın talimatı üzerine hemen geri çekildi. Daha sonra protestocularla müzakere eden Dışişleri Bakanı Romeş Jayasinghe'nin müdahalesiyle 4 Batılı çalışan daha dışarı çıkabildi. Böylece binadaki tüm görevlilerin dışarı çıkmış olduğu belirtildi. BM yetkililerine göre, protestocular binaya ilk tırmandıklarında binada 125 ila 200 kişi bulunuyordu. Protestocular, bu eylemden önce BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un kuklasını yaktılar. Protestocular Ban'ı, geçen sene iç savaş sona yaklaştığında Sri Lanka hükümetinin azınlıktaki Tamillere karşı vahşete başvurduğu suçlamalarını soruşturmak amacıyla bir heyet görevlendirdiği için suçluyor.