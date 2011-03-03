-PROTESTOCULAR AK PARTİ İL BİNASINA GİRDİ ANKARA (A.A) - 03.03.2011 - ''Ergenekon'' soruşturmasını protesto eden bir grup, AK Parti il binası önünde eylem yaptı. Soruşturmayı, bu kapsamdaki gözaltıları ve tutuklamaları protesto eden grup üyelerinden bazıları AK Parti il binasına girerek, kapıya pankart astı. ''Ergenekon'' soruşturması karşıtı sloganlar atan ve dövizler taşıyan grup üyelerine polis ekipleri müdahale etti. Gruptan 19 kişi gözaltına alındı, bu sırada diğer grup üyeleri de AK Parti il binasından ayrıldı. Bu arada, il binası önündeki güvenlik önlemleri artırıldı.