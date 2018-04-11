Protestocu pazarcılarla polis arasında gerginlik

İlker KILIÇASLAN- Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- MANİSA eski otogarı yanındaki yeri kapanan ve Öğretmenevi\'nin arkasında Ulaşım Koordinasyon Merkezi\'nce (UKOME) belirlenen sokakta satış yapmayı bekleyen pazarcılar, daha tezgâh açmadıkları yeni yerlerinin yine değiştirilmesiyle çileden çıktı. Protesto yürüyüşüyle Valilik önüne gelerek açıklama yapmak isteyen pazarcılarla izin vermeyen polis arasında arbede yaşandı. Pazarcılar görüşmelerin ardından dağıldı.

Manisa\'nın Şehzadeler ilçesinin Arda Mahallesi\'nde perşembe günleri pazar kurulan alan, Büyükşehir Belediyesi\'nin yeni hizmet binası inşaatı nedeniyle boşaltıldı. Geçen hafta perşembe tezgâh açamayan esnaf, UKOME Merkezi tarafından belirlenen Şehzadeler ilçesi Peker Mahallesi Öğretmenevi arkasındaki 1507 Sokak\'taki pazar yeri kurası için toplandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi Lale Salonu\'nda toplanan 779 pazarcı, yerlerinin kura çekimi için beklerken bu kez, belirlenen Öğretmenevi arkasındaki alanın da iptal edildiği açıklandı. Pazarcılar Odası Başkanı Halim Şener\'in yaptığı duyuru sonrası salonda tansiyon yükseldi. Kürsüye çıkan Şener, \"Bize bazı yerler gösterildi. Önerilerimizi kabul etmediler. Sonra UKOME\'den Peker Mahallesi\'ndeki Öğretmenevi\'nin arkasında bulunan 1507 Cadde üzerindeki yer geçti. Biz bir haftadır hazırlığımızı yaptık. Kura çekimine kadar bu işi getirdik. Ancak Valilik kararına göre Öğretmenevi\'nin arkasındaki yer de iptal oldu. UKOME\'nin tekrar toplanıp yeni karar alınacağı söylendi. Bize eski Cider Yağ Fabrikası\'nın arkasındaki yeri söylüyorlar\" dedi.

Bunun üzerine pazarcılar, Manisa Valiliği önüne kadar yürüme kararı aldı. 779 pazarcı, Oda Başkanı Halim Şener ile birlikte Doğu Caddesi üzerinden Manisa Valiliği önüne kadar \"Pazarımızı İstiyoruz\" sloganı eşliğinde alkışlarla yürüdü.

PAZARCILARLA POLİS ARASINDA GERGİNLİK

Valilik önünde toplanan pazarcılar, ilk olarak burada açıklama yapmak istedi. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Çevik Kuvvet polisleri ile emniyet amirleri, açıklamanın Valilik önünde yapılamayacağı uyarısında bulunarak kalabalığı Milli Egemenlik Anıtı\'nın önüne yönlendirmek istedi. Bazı pazarcılar, \"Vali aşağı inecek\" diye bağırarak yürüyüş yapmak isteyince polis müdahale etti. Valilik önüne kadar yürümek isteyen pazarcılarla polis arasında arbede yaşandı. Pazarcıları yatıştırmak isteyen Oda Başkanı Halim Şener, \"Bize sıkıntı çektirmeye, bizi meydanlara indirmeye kimsenin hakkı yoktur. Buna hiçbir şekilde müsaade etmeyiz. 4 yılda bazı siyasilerimiz, pazar yerlerine gelerek broşürlerini dağıttı. Lokma döktürdüler, gül dağıttılar. Bizim yanımıza gelirken siyasilerin 1 değil, 11 kere düşünmesi lazım. Biz onları seviyoruz ama bizim sevdiğimiz kadar onlar da bizi sevsinler. Üvey evlat yapmasınlar. Artık bizim ekmeğimizle oynamayacaklarını gördüler. Bizim yerimizi aldılar. Bizim yerimizi en iyi şekilde verin. Pinpon topu gibi oynamayın. Artık pazar yerine gelen besmeleyle gelecek\" dedi.

EMNİYET MÜDÜRÜ ODA BAŞKANIYLA GÖRÜŞTÜ

Manisa İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, Cumhuriyet Meydanı\'ndaki Milli Egemenlik Anıtı\'nın önünde bekleyen pazarcıları sakinleşmeleri için görüştü. İl Emniyet Müdürü Bilgiç, esnaftan uzak bir yerde yaklaşık yarım saat boyunca Pazarcılar Odası Başkanı Şener ile ayrı görüştü. Görüşmenin ardından pazarcı esnafına kısa açıklama yapan İl Emniyet Müdürü Bilgiç, yaşanan sorunun giderilmesi konusunda kendisini üzerine düşen görevi yapacağını belirterek, \"UKOME\'de tekrar bir görüşme yapılacak. Görüşmede şu anki Peker Mahallesi\'ndeki ve Barbaros Mahallesi\'ndeki Cider Yağ Fabrikası arkasındaki konu tekrar görüşülecek. Toplantıya biz de katılacağız. Bu konuyu çözmek için gereken neyse yapacağız. Beklemek çözüm değil. Çözümü konuşarak arayacağız. Sizin için uygun yer neresiyle belirlenecek. Yürüyerek çözüm bulunmaz. Esnafımıza destek için gereken neyse yapacağım\" diye konuştu.

Bilgiç\'in ardından pazarcılara seslenen Şener ise UKOME\'nin alacağı kararı beklediklerini belirterek, \"Nereye gidersek gidelim iş yaparız. Eski perşembe pazar yerini teklif ettim. Ama \'olmaz\' dediler, net söylediler. Biz nereye gidersek ekmeğimizi çıkartırız. Bizim istediğimiz, bizi algılansınlar, anlasınlar. Bizim isteğimiz 2 haftadır pazarımızı açmak. Neresi olursa olsun, neresi uygun olursa orada yerimizi açacağız\" dedi.

Açıklamaların ardından pazarcılar, UKOME\'nin alacağı son kararı beklemek için Milli Egemenlik Anıtı\'nın önünden dağıldı.



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