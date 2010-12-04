-PROTESTOCU ÖĞRENCİLERE POLİS MÜDAHALESİ İSTANBUL (A.A) - 04.12.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın rektörlerle yaptığı toplantıyı protesto etmek amacıyla Kabataş'ta toplanan gruba polis müdahale etti. Olayda, bazı kişiler gözaltına alındı. Başbakan Erdoğan'ın Dolmabahçe'deki Başbakanlık Çalışma Ofisi'ndeki rektörlerle yapacağı toplantıyı protesto etmek isteyen Gençlik Sendikası (Genç-Sen) üyesi bir grup öğrenci, Kabataş'ta toplanmaya başladı. Polis, Erdoğan'ın rektörlerle bir araya geldiği Dolmabahçe'deki Çalışma Ofisi'ne doğru yürümek konusunda ısrar eden öğrencilere, müdahale etti. Bazı kişiler gözaltına alınırken, Kabataş'daki gerginlik devam ediyor. Polis, sabah saatlerinde de Ankara ve Eskişehir plakalı 3 otobüsü Çamlıca gişelerinde durdurmuş ve kimlik kontrolünün ardından kente girişlerine izin vermediği öğrencileri aynı araçlarla geri döndürülmüştü.