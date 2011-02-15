-PROTESTOCU ÖĞRENCİLERE 3 YIL HAPİS İSTEMİ İSTANBUL (A.A) - 15.02.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın öğrenci ve gençlik temsilcileriyle yapacağı toplantıya katılmak üzere Erzurum'a giden arkadaşlarının kente sokulmamasını protesto etmek amacıyla Beşiktaş'ta yaptıkları izinsiz gösteri sırasında gözaltına alınan 16'sı kadın 29 kişi hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 27 Ocak 2011 tarihinde kendilerini ''Öğrenci Kolektifi'' olarak adlandıran şüphelilerin, Başbakan Erdoğan'ın Erzurum'da öğrenci ve gençlik temsilcileri ile yapacağı toplantıya katılmak üzere giden arkadaşlarının kente sokulmayarak geri çevrilmelerini Dolmabahçe'deki Başbakanlık Çalışma Ofisi önünde protesto etmek amacıyla Barbaros Bulvarı Yıldız Teknik Üniversitesi karşısında toplandıkları anlatıldı. Görevli emniyet mensuplarının şüphelileri yaptıkları eylemin kanunsuz olduğu hakkında uyardıkları, ayrıca trafiği engellememek kaydıyla kaldırımdan yürümelerine müsaade ettikleri belirtilen iddianamede, şüphelilerin trafik akışını engelleyici şekilde caddede yürümek istemeleri üzerine güvenlik görevlilerinin yolun bir şeridini boş bırakmaları kaydıyla yürümelerine müsaade ettikleri vurgulandı. İddianamede, buna rağmen şüphelilerin caddeyi tamamen trafiğe kapatarak yanlarında taşıdıkları döviz ve pankartlarla yürümek istemeleri üzerine Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından zor kullanılarak dağıtıldıkları kaydedildi. Şüphelilerin bu şekilde 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet ettikleri belirtilen iddianamede, tüm şüphelilerin 6 ay ile 3'er yıl arasında hapis cezalarına çarptırılması istendi. İddianamenin kabul edilmesi halinde şüpheliler, önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanacak.