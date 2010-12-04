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PROTESTOCU ÖĞRENCİLER İSTANBUL'A SOKULMADI İSTANBUL (A.A)

04 Aralık 2010 12:26

-PROTESTOCU ÖĞRENCİLER İSTANBUL'A SOKULMADI İSTANBUL (A.A) - 04.12.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın rektörlerle yapacağı toplantıyı protesto etmek amacıyla 3 otobüsle İstanbul'a gelmek isteyen öğrenciler, polisler tarafından geri çevrildi.  Başbakan Erdoğan'ın Dolmabahçe'deki Başbakanlık Çalışma Ofisi'nde rektörlerle yapacağı toplantının protesto edileceği bilgisini alan polis, hem toplantının yapılacağı bölge hem de il girişlerinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Ankara ve Eskişehir plakalı 3 otobüsle kente girmek isteyen bir grup öğrenci de Çamlıca gişelerinde durduruldu. Öğrencilerin kimliklerini kontrol eden polis, kente girişlerine izin vermediği öğrencileri aynı araçlarla geri döndürdü. 

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