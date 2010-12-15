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PROTESTOCU ODTÜ'LÜ ÖĞRENCİLER GÖZALTINDA ANKARA (A.A)

15 Aralık 2010 14:36

-PROTESTOCU ODTÜ'LÜ ÖĞRENCİLER GÖZALTINDA ANKARA (A.A) - 15.12.2010 - TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü'ndeki Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu'nda (BTYK) yapılan toplantı sırasında, bina önünde protesto gösterisinde bulunan ODTÜ'lü 21 öğrenci, gözaltına alındı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan toplantı sırasında, bina önünde toplanan ve okullarının salonuna alınmadıkları gerekçesiyle AK Parti aleyhine sloganlar atan öğrencilere çevik kuvvet ekipleri müdahale etti.  Müdahale sonucunda, Güvenlik Şube ekipleri, ODTÜ öğrencisi 21 kişiyi gözaltına aldı. Taşkınlık yapan yaklaşık 80 öğrenci de kampüs dışına çıkarıldı. TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsündeki BTYK'nın 22. toplantısına; Başbakan Erdoğan'ın yanı sıra çok sayıda bakan, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala, rektörler, bakanlık müsteşarları ve ilgili kurum yöneticileri katılıyor.

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