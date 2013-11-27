Protestocu konuştu, Obama dinledi

ABD Başkanı Barack Obama, Kongre'yi göçmenlerle ilgili yasaları onaylamaya davet ettiği bir konuşma yaptığı sırada, hemen arkasında bulunan dinleyici grubunun arasındaki bir genç, "Bay Obama, ailem 19 aydır birbirinden ayrı yaşıyor" diye bağırdı. Obama konuşmaya devam ederken, protestocu, "Oturma izni olmayanların sınır dışı edilmesini durduracak güce sahipsiniz" diye bağırdı. Protestocuya dönen Obama, "Aslında böyle bir yetkim yok. Bu yüzden buradayız" dedi. Salondaki görevlilerin protestocu genci dışarı çıkarmasına engel olan Obama, "Bu genç insanların tutkularına saygı duyuyorum. Aileleri hakkında endişeliler. Fakat ABD, kanunlarla yönetilen bir ülkedir. Kanunları çiğneyemeyiz" dedi.

Obama, konuşmasında Cumhuriyetçilerin, yeni göçmenlik yasasının bütün değil parça parça Kongre'den geçmesi teklifini kabul ettiklerini belirtti.

İşte o yasa

Cumhuriyetçiler, Demokratların, yasaya yoruma açık maddeler ve "gizli" yetkiler ekleyeceğinden endişe duyuyor. Haziran ayında kabul edilen genel yasa tasarısı, ABD'ye son yıllarda en çok göç veren Asya ülkelerinden gelen göçmenlere önemli avantajlar sağlıyor fakat aynı zaman da gelecek yıllarda Asya ülkelerinden ABD'ye göçü kısıtlıyor. Yasa, kalıcı oturma izni bulunan göçmenlerin eş ve çocukları için, "yeşil kart" olarak bilinen ikamet vizelerinin sınırını kaldırıyor. Yasa, ayrıca, 10 yıla kadar bir süre boyunca yeşil kart bekleyen göçmenlerin vize işlemlerinin hızlandırılmasını ön görüyor.

Öte yandan, aynı yasa ile ABD vatandaşı olanların kardeşlerine ve 30 yaş üstü vatandaşların evli erkek ve kız çocuklarına yönelik yeşil kart kategorisi iptal ediliyor. Asya ülkelerinden gelen göçmenlerin çoğunluğu, bu kategoriden yararlanarak yeşil kart için başvuru yapıyor.

Obama'nın protesto edildiği o dakikalar: