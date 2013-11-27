T24 LogoT24 Logo
Dünya

Protestocu konuştu, Obama dinledi

ABD Başkanı Barack Obama, San Francisco kentinde bir etkinlikte konuşma yaparken, hemen arkasında bulunan kişi tarafından protesto edildi

27 Kasım 2013 14:57

ABD Başkanı Barack Obama, Kongre'yi göçmenlerle ilgili yasaları onaylamaya davet ettiği bir konuşma yaptığı sırada, hemen arkasında bulunan dinleyici grubunun arasındaki bir genç, "Bay Obama, ailem 19 aydır birbirinden ayrı yaşıyor" diye bağırdı. Obama konuşmaya devam ederken, protestocu, "Oturma izni olmayanların sınır dışı edilmesini durduracak güce sahipsiniz" diye bağırdı. Protestocuya dönen Obama, "Aslında böyle bir yetkim yok. Bu yüzden buradayız" dedi. Salondaki görevlilerin protestocu genci dışarı çıkarmasına engel olan Obama, "Bu genç insanların tutkularına saygı duyuyorum. Aileleri hakkında endişeliler. Fakat ABD, kanunlarla yönetilen bir ülkedir. Kanunları çiğneyemeyiz" dedi.

Obama, konuşmasında Cumhuriyetçilerin, yeni göçmenlik yasasının bütün değil parça parça Kongre'den geçmesi teklifini kabul ettiklerini belirtti. 

 

İşte o yasa

 

Cumhuriyetçiler, Demokratların, yasaya yoruma açık maddeler ve "gizli" yetkiler ekleyeceğinden endişe duyuyor. Haziran ayında kabul edilen genel yasa tasarısı, ABD'ye son yıllarda en çok göç veren Asya ülkelerinden gelen göçmenlere önemli avantajlar sağlıyor fakat aynı zaman da gelecek yıllarda Asya ülkelerinden ABD'ye göçü kısıtlıyor. Yasa, kalıcı oturma izni bulunan göçmenlerin eş ve çocukları için, "yeşil kart" olarak bilinen ikamet vizelerinin sınırını kaldırıyor. Yasa, ayrıca, 10 yıla kadar bir süre boyunca yeşil kart bekleyen göçmenlerin vize işlemlerinin hızlandırılmasını ön görüyor.

Öte yandan, aynı yasa ile ABD vatandaşı olanların kardeşlerine ve 30 yaş üstü vatandaşların evli erkek ve kız çocuklarına yönelik yeşil kart kategorisi iptal ediliyor. Asya ülkelerinden gelen göçmenlerin çoğunluğu, bu kategoriden yararlanarak yeşil kart için başvuru yapıyor.

Obama'nın protesto edildiği o dakikalar: 

ETİKETLER

obamaprotestosan franciscoseyircidinlediamerikakongregöçmenler

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24