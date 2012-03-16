Protestocu George Clooney'e kelepçeli müdahale

T24 - Dünyaca ünlü aktör George Clooney, Washington DC’deki Sudan Büyükelçiliği önünde düzenlediği protesto gösterisinde gözaltına alındı

Babası Nick Clooney ve Virginia milletvekili Jim Moran ile birlikte Sudan Büyükelçiliği önüne gelen ünlü aktör, Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir’i, ülkenin Güney Sudan ile sınır bölgesindeki dağlık bölgelere gıda yardımlarını enlgellemek ve ölümlere neden olmakla suçladı. Clooney, bölgede yaşanan drama dikkat çekmek ve Obama’nın konuya kişisel olarak eğilmesini sağlamayı amaçladığını söyledi. Clooney, polisin çizdiği sınırın ötesine geçerek büyükelçiliğe yaklaştığı gerekçesiyle kelepçelenerek gözaltına alındı.