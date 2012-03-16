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Dünya

Protestocu George Clooney'e kelepçeli müdahale

George Clooney, Washington DC’de kelepçelenerek tutuklandı

16 Mart 2012 19:21

 

T24 - Dünyaca ünlü aktör George Clooney, Washington DC’deki Sudan Büyükelçiliği önünde düzenlediği protesto gösterisinde gözaltına alındı
 
Babası Nick Clooney ve Virginia milletvekili Jim Moran ile birlikte Sudan Büyükelçiliği önüne gelen ünlü aktör, Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir’i, ülkenin Güney Sudan ile sınır bölgesindeki dağlık bölgelere gıda yardımlarını enlgellemek ve ölümlere neden olmakla suçladı. Clooney, bölgede yaşanan drama dikkat çekmek ve Obama’nın konuya kişisel olarak eğilmesini sağlamayı amaçladığını söyledi. Clooney, polisin çizdiği sınırın ötesine geçerek büyükelçiliğe yaklaştığı gerekçesiyle kelepçelenerek gözaltına alındı.
 
Bölgedeki AFP muhabiri, polisin Clooney ile çok sayıda milletvekili ve insan hakları savunucularına kelepçe takıp polis aracına götürdüğünü belirtti.
 
Clooney kameralar önünde yaptığı açıklamada, mevcut durumun, "dünya üzerindeki en büyük insani kriz haline gelmeden önce" Sudan hükümetinin, uluslararası topluma bölgeye yardım gönderilmesine izin vermesini istedi.
 
Amerikalı oyuncu kısa süre önce, Sudan'ın sorunlu bölgesi Güney Kordofan'a gitmişti. Clooney, ABD'ye dönüşünde yaptığı açıklamada, Sudan hükümet güçlerinin bölgede sivillere saldırdığını ve "savaş suçu" işlediğini belirtmişti. 

 

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