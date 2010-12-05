-PROTESTOCU 3 ÖĞRENCİ SERBEST BIRAKILDI İSTANBUL (A.A) - 05.12.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın rektörlerle toplantısını protesto eylemlerinde gözaltına alınan 40 öğrenciden ''polise mukavemet ettiği'' gerekçesiyle adliyeye sevk edilen 3 kişi serbest bırakıldı. Alınan bilgiye göre, Dolmabahçe'de gösteri yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra Beyoğlu Adliyesi'ne sevk edilen Emre Ö, Aziz G. ve Didem A. ''Polise mukavemet ettiği'' ve ''Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet'' suçlamasıyla çıkarıldığı Beyoğlu Nöbetçi 1. Sulh Ceza Mahkemesince serbest bırakıldılar. Gözaltına alınan 40 öğrenciden 37'si ifadelerine başvurulduktan sonra serbest bırakılmıştı.