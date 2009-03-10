Protestocu 2 kıza kuaförde gözaltı

Başbakan Erdoğan’ın Aydın mitinginde sözlü hakarette bulundukları iddia edilen ikisi kadın 3 kişi gözaltına alındı.



Emniyet yetkilileri, olayların detayına ilişkin bilgi vermezken, 1 kişinin miting alanında, 2 kişinin ise Başbakan Erdoğan’ın taziye ziyaretinden dönüşü sırasında hastanenin yanındaki kuaförde gözaltına alındığı öğrenildi.



Başbakan Erdoğan’ın İstasyon Meydanı’ndaki konuşması sırasında sözlü hakarette bulunduğu öne sürülen M. Ö. (16) güvenlik güçlerince yakalandı. Kalp krizi sonucu vefat eden Yazıkent Belediye Başkanı Ahmet Oğuzhan’ın ailesine başsağlığı dilemek için otobüsle hastaneye gittiği sırada Başbakan Erdoğan’a sözlü hakarette bulundukları iddiasıyla S. Y. (22) ile S.S. de kuaförde (18) gözaltına alındı.



Aydın Emniyet Müdürü Kamil Çolak, gazetecilere yaptığı açıklamada, gözaltına alınan zanlılarla ilgili soruşturmanın emniyette sürdüğünü, gerekli yasal işlemin yapılacağını belirtti.

Zanlılar hakkında “devlet büyüklerine hakaret etmek” suçundan işlem yapılacağı öğrenildi.