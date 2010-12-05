-PROTESTOCU 11 ÖĞRENCİ SERBEST BIRAKILDI İSTANBUL (A.A) - 04.12.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın rektörlerle toplantısını protesto ettikleri için gözaltına alınan 14 öğrenciden 11'i serbest bırakıldı. Gözaltına alınan öğrenciler, Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumunun ardından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. 14 öğrenciden, işlemleri tamamlanan 11'i serbest bırakılırken, ''polise mukavemette bulundukları'' iddia edilen Genç-Sen üyeleri Emre Ö, Aziz G. ve Didem A'nın gözaltı sürelerinin uzatıldığı öğrenildi.