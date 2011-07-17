-PROTESTO YÜRÜYÜŞÜNDE 5 POLİS YARALANDI MERSİN (A.A) - 17.07.2011 - Mersin'de, Diyarbakır'ın Silvan ilçesindeki terör saldırısını protesto yürüyüşü sırasında ve sonrasında yaşanan gerginlikte aralarında emniyet müdür yardımcılarının da bulunduğu 5 polis memuru hafif şekilde yaralandı, 10 kişi gözaltına alındı. Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 13 askerin şehit olduğu, 7 askerin yaralandığı saldırıyı protesto etmek amacıyla küçük gruplar halinde yürüyüş yaparak Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan ve daha sonra dağılan gruplardan bazıları zaman zaman taşkınlık çıkardı. Bazı kişilerin dağılan grupları provoke etmek istemesi üzerine tedbir alan Çevik Kuvvet Müdürlüğü ve diğer birimlerde görevli polis ekipleri, müdahale etti. Yürüyüş ve dağılım sırasında güvenlik güçlerinin önlem almaları ve gruplara müdahalesi sırasında emniyet müdür yardımcıları Anadol Atayun ile Mustafa Yavuz Yolcu, Güvenlik Şube Müdürü Hasan Basri Dağdelen, komiser Mehmet Şahin ile terörle şube müdürlüğünden bir polis memuru çeşitli cisim ve taş atılması sonucu hafif şekilde yaralandı. Bu arada, polisin 10 kişiyi gözaltına aldığı, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi. -ELAZIĞ Elazığ'da ise Diyarbakır'daki terör saldırısını protesto eden grubun, BDP İl Teşkilatı binasının bulunduğu bölgeye yürümek istemesi üzerine, iki grup arasında gerginlik yaşandı. Diyarbakır'daki terör saldırısını protesto etmek amacıyla bir grup vatandaş, PTT Meydanı'nda toplandı. Sloganlar eşliğinde Gazi Caddesi üzerinden Öğretmenevi önündeki Atatürk Anıtı'na yürüyen grup, burada saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu. Elazığ Ülkü Ocakları yönetimi adına açıklama yaptığını belirten Serhat Gül, Diyarbakır'daki saldırıyı kınadı. Bu işin sorumlularının bu işlerin hala uzlaşıyla kendi yöntemleriyle çözülebileceğine inandığını savunan Gül, ''Bu işin sorumlularının nasıl bir vebal altında olduklarını Elazığ halkı olarak duyurmak istiyoruz. PKK'ya yardım eden, taşeronluk yapanları kınıyoruz'' dedi. Açıklamanın ardından tekrar PTT Meydanı'na doğru yürüyen grup arasından bazı kişiler, Hozat Garajı önündeki BDP İl Teşkilatı binasına doğru koştu. Grubun bu kişileri takip etmesiyle artan kalabalığı, polis ekipleri yolda durdurdu. Gruptan bazı kişiler, polisten kurtularak koşmaya devam etti. Bu sırada çevredeki dükkanlarda bulunanlara tepki gösteren gruptaki bazı kişiler, pet şişe ve taş attı. Polis ekipleri, anonsla gruptan, yaptıklarının yasadışı olduğunu belirterek, dağılmalarını istedi. Protestosunu sürdüren gruptan ayrılan bazı kişiler ise bir başka yoldan BDP binasına yürümek istedi. Grubun, yürümek istediği güzergahta bulunan bazı kişilere ve esnafa tepki göstermesi üzerine taşlı-sopalı kavga çıktı. Birbirlerine taş ve sopa atan iki grubu, polis ekipleri gaz bombaları ve biber gazıyla dağıttı. Olaylarda bazı dükkanlar da hasar gördü. Polis ekiplerinin dağıttığı protestocu grup, tekrar BDP önüne yürümek istedi. Bu sırada BDP önünde ve Hozat Garajı'nda da vatandaşlar birikmeye başladı. Bir grup polis bu grubu, bir diğer grup polis de BDP önünde birikenleri gaz bombası ve biber gazlarıyla dağıttı. -VALİ MUAMMER EROL DA OLAY YERİNE GELDİ- Müdahale sırasında olay yerine gelen Vali Muammer Erol, kavga edenleri sakinleştirmeye çalıştı. Hozat Garajı'ndaki vatandaşları yatıştırmak üzere bölgeye gelen Vali Erol, aralarında BDP il Başkanı Mehmet Kılıçtepe'nin de bulunduğu gruptakilerle görüştü. Vatandaşlar, Vali Erol'a, ''İkilik yapıyorlar. Biz de vatan evladıyız. Saldırıya uğrayan biziz. Ben de askere gideceğim. Kardeşim de askere gitti. Onlara anlatın'' dedi. Vali Erol da ''Anlatacağım. Biz kardeşiz burada. Öyle olduğu için ben buradayım. Ben şimdi kardeşlerimin arasındayım. Siz şimdi geçin dükkanlarınıza, akşama kadar birinizin en ufak camı kırılırsa canı yanarsa kefili benim'' diye konuştu. ''Burayı Sivas, Kahramanmaraş, Çorum'a benzetmek isteyenler var. Devletin haberi olsun'' diyen bir başka kişiye de Vali Erol, ''Burada devlet benim. Ben izin vermem'' dedi. Vali Erol, daha sonra diğer grubun yanına gitti. Sakinleştirmek için İzzetpaşa Camisi önüne kadar gruptakilerle yürüyen Vali Erol, Elazığ Ülkü Ocağı Başkanı Murat Kalkan ve yanındakilerle görüştü. Erol, gruptakilere Diyarbakır'daki saldırının herkesin yüreğini yaktığını söyleyerek, ''Vatan evlatlarını şehit edenlerin ekmeklerine yağ sürecek, bizi birbirimize kırdıracak, düşürecek, düşman edecek bu provokasyonların aleti olunursa bu işte en ufak katkısı dahi olmayanlar bu işten mustarip olacak. Buna fırsat vermememiz lazım. Bu evlatlarımızı şehit edenlerin istedikleri de tam da bu. Ortalık karışsın, insanlar birbirine girsin, ondan sonra bu vatanın güvenliği ile ilgili problem her yerde yaşansın. Eğer bunlara fırsat vermek istemiyorsak şehitlerimiz için yapmamız gerekeni yapacağız'' dedi. Erol'un konuşmasının ardından İzzetpaşa Camisi imamı tarafından şehitler için dua okundu. Öğretmenevi önündeki Atatürk Anıtı'na tekrar yürüyen grup, daha sonra dağıldı.