Protesto spora sıçradı

Telekom ile İsrail takımı Hasharon arasındaki Eurocup maçından önce olaylar çıktı. Soyunma odasına giden hakemler ve Telekomlu oyuncular uygun ortam sağlanınca geri geldi. Ancak İsrail ekibi sahaya dönmeyince maç iptal edildi. Kararı ULEB yönetimi verecek



İsrail’in Filistin’e karşı gerçekleştirdiği saldırılar, Türk Telekom-Bnei Hasharon takımları arasında oynanacak karşılaşma öncesinde protesto edildi. Maçın başlamasından 1 saat önce MazlumDer ile İKAV Dernekleri, Atatürk Spor Salonu’nun önünde İsrail’in Gazze’ye saldırısını protesto eden bir gösteri düzenledi. Salonun kapısını kıran ve polise biber gazı sıkan bir grup, maçın oynanmamasını istedi.



Son kararı ULEB verecek



Olaylar saha içinde de devam etti. İsrail takımı seronomiye çıktığı anda üzerlerine ayakkabı atıldı, oyuncular koşarak soyunma odasına kaçtı. Hakem triosu da olayın ardından salonun boşaltılmasını isteyerek içeri girdi. Çıkmayı reddeden bir gruba, maçın tatil edildiği söylendi ve salonda elektrikler kapatıldı. Bu grubun da dışarıya çıkmasından sonra hakemler ile Telekomlu oyuncular oyun alanına geldi. Ancak İsrail ekibi sahaya çıkmayı reddetti ve hakemler kararı ULEB yönetimine bırakarak maçı tatil etti. ULEB’in büyük ihtimalle Türk Telekom’u galip ilan edeceği ancak Ankara ekibine de ceza verileceği belirtildi. İsrail ekibindeki ABD’li oyuncuların çok korktukları ve ülkelerine dönmek istedikleri de iddia edildi.



Panzerlerle gelmişlerdi



Hasharon ekibinin kaldığı otelde emniyet tarafından geniş güvenlik önlemleri alınmış, İsrail takımı dün sabah Atatürk Spor Salonu’nda maçtan önce yaptığı antrenmana iki panzer aracı eskortluğunda gelebilmişti. Maçın yapılacağı salon ve dışında 1000’e yakın emniyet personeli görev yaptı. Karşılaşmayı izlemeye gelen taraftarlar çok sıkı bir aramadan geçirilirken salonun etrafında park eden arabalar güvenlik gerekçesiyle çekiçi araçlar tarafında kaldırıldı. Karşılaşma için bilet satışı yapılmadığı, sadece Türk Telekom kulübü tarafından 3 bin 500 davetiye dağıtıldığı bildirilirken, Ankara Emniyet Müdürü Ercüment Yılmaz’ın da salonda yerini aldığı dikkatlerden kaçmadı.



Telekom’a ceza gelecek



Oyuncular ısınırken sahaya atılan bir ayakkabı nedeniyle olaylar alevlendi ve hakemler ile takımlar soyunma odasına gitti. Tribünler boşaltıldıktan sonra karşılaşmanın hakemleri oyun alanına gelerek maçın oynanabileceğine hükmetti. Ancak İsrail ekibi sahaya çıkmayınca maç tatil edildi. Son kararı verecek olan ULEB yönetiminin Türk Telekom’u hükmen galip ilan etmesi, ancak Ankara ekibine de ceza vermesi bekleniyor.