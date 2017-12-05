Protesto planı sonuç verdi!

Spor Toto Teşkilatı’nın TFF 2. ve 3. liglerinde yer alan kulüplerin İddaa bültenlerinde yer alan maç sayısını azaltması ve buna paralel olarak takımların aldığı paraların düşmesi, yeni bir krize yol açmıştı. 2. ve 3. liglerde mücadele eden 90 kulübün temsilcileri yarın Ankara’da bir toplantı yaparak, Spor Toto’nun bu kararına karşı alınacak önlemleri ve protesto yollarını konuşacaktı. İşte bu konuda sıcak bir gelişme yaşandı.

CNN TÜRK Spor Servisi'ne konuşan 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği ve Ottocool Karagümrük Başkanı Cengiz Günaydın, bu haberlerin ardından Spor Toto Teşkilatı'nın kendilerini aradığını söyledi.

Günaydın, "Spor Toto teşkilatı yöneticileri bize dönüş yaptı, bu sorunun çözümü için yeşil ışık yaktılar" derken sorunun gün içerisinde çözülmesini beklediklerini müjdeledi.

Spor Toto Genel Müdürlüğü ile anlaşma sağlanamazsa bu 90 kulüp maçlara 45 dakika geç gelip maç başladıktan sonra da futbolcular 1 dakika hareketsiz protesto yapmayı planlıyordu.(CNNTurk)