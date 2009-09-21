Protesto için 500 bin litre sütü tarlaya döktüler

Hollandalı ve Alman süt üreticileri, Avrupa'da süt fiyatlarının düşmesini protesto etmek için 500 bin litre sütü Hollanda'nın doğusundaki Winterswijk'de tarlaya döktüler.

Hollanda süt üreticileri kuruluşu Dutch Dairymen Board (DBB) yetkilisi Geert Kroes, eylemlerinin ardından, ''Masraflarımızı bile çıkaramadık. Süt üretmek bize pahalıya patlamaya başladı'' dedi.

Hollanda-Almanya sınırındaki eylem, süt fiyatlarını protesto eden üreticilerin Avrupa çapında 40 milyon litre sütün dökülmesi eyleminin bir parçası olarak yapıldı.

Winterswijk'deki eylemde tarlaya dökülen sütün, Hollanda'da ortalama bir süt üretim tesisinin yıllık üretimine eşdeğer olduğu bildirildi.

Avrupa Süt Üreticileri Federasyonu (EMB) üyesi olan DBB, Hollanda'daki 20 bin süt üreticisinin 4 binini temsil ediyor.

10 Eylül'de grev çağrısı yapan EMB'ye göre 40 binden fazla Avrupalı üretici, süt fiyatlarının artması amacıyla sütlerini satış için teslim etmedi.

-POLONYA DA FRANSIZ-ALMAN GİRİŞİMİNİ DESTEKLİYOR-

Bu arada Polonya'nın da kotaların kaldırılması için süt üretim sektöründe yeni bir düzenlemeye gidilmesini isteyen Fransa ve Almanya'nın girişimine katılmasıyla, bu yönde bir düzenlemeye sıcak bakan AB üyesi ülke sayısı 19'a yükseldi.

Fransa ve Polonya tarım bakanları Bruno Le Maire ve Marek Sawicki, bugün Varşova'da AB'de süt üretiminde yeni düzenleme yapılması için bir anlaşma imzaladılar.