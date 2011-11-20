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Dünya

Protesto gösterilerinde 507 kişi yaralandı KAHİRE (A.A)

20 Kasım 2011 00:00

-Protesto gösterilerinde 507 kişi yaralandı KAHİRE (A.A) - 19.11.2011 - Mısır'ın başkenti Kahire'deki gösterilerde 507 kişinin yaralandığı bildirildi. Tahrir Meydanı'ndaki muhalif göstericilerin sayısının 10 bine ulaştığı, gösterilerde 507 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Mısır geçici hükümetinin Başbakanı İsam Şeref, göstericilere sağduyulu davranmaları ve Tahrir Meydanı'nı trafiğe açmaları çağrısında bulundu. Tahrir Meydanı'ndaki bekleyişini sürdüren muhaliflerin çoğunun 6 Nisan Gençlik Hareketi gibi bazı komünist ve devrimci örgüt üyeleri ile İslamcı Cumhurbaşkanı adayı Hazım Ebu Salah'ın taraftarlarından oluştuğu öğrenildi. Tahrir Meydanı'ndaki göstericilerden iktidarda bulunan Yüksek Askeri Konsey ve Konsey Başkanı Mareşal Hüseyin Tantavi aleyhine sloganlar yükselirken meydanda bulunan güvenlik kuvvetlerinin ise İçişleri Bakanlığı'na doğru çekildikleri görüldü.

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