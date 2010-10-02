-PROTESTO FRANSA'NIN EN BÜYÜK LİMANINI KAPATTI PARİS (A.A) - 01.10.2010 - Fransa'nın Marsilya kentinde, emeklilik reformuna ve limanların özelleştirilmesine karşı çıkan işçiler, ülkenin en büyük limanını ulaşıma kapattı. İşçilerin eylemi nedeniyle, ülkenin en büyük limanında gemiler mal indirip yükleyemiyor. Liman işçilerinin grevi, kentteki petrol rafinelerindeki çalışmalara da büyük darbe vurdu. Eylemin uzaması halinde, ülke genelinde petrol ürünleri dağıtımında önemli ölçüde aksamasından ve tüketicilerin zor günler yaşamasından endişe ediliyor. Marsilya dışında, Bordeaux, Nantes, La Rochelle gibi kentlerdeki limanlarda da liman işçilerin başlattığı eylem, deniz ulaşımını önemli ölçüde felce uğrattı. Liman işçileri, emeklilik yaşının 60'dan 63 çıkartılmasıyla ilgili emeklilik reformuyla birlikte, limanların yönetiminin özelleştirmesine de karşı çıkıyor. Fransa'da işçi ve memurlar, hükümetin hazırladığı emeklilik reformunu, ülke genelinde yarın düzenleyecekleri gösterilerle protesto edecek. Gösterilere, bu kez lise öğrencileri de katılacak. Lise dernekleri birliği, geçen hafta, sendikaların protesto gösterilerine katılma kararı almıştı. Emeklilik reformu konusunda hükümetin geri adım atmayacağını açıklamasının ardından sendikalar, eylemlerine devam edeceklerini duyurmuştu. Çalışanlar, 12 Ekim tarihinde ayrıca genel greve gidecek. Fransa'da işçi ve memurların daha önce reform paketini protesto etmek için düzenledikleri grevler başta ulaşımının felce uğramasına yol açarken, eğitim, sağlık ve posta hizmetleri önemli ölçüde aksamıştı. Mecliste yoğun tartışmalardan sonra kabul edilen reform paketinin en önemli bölümünü, emeklilik yaşının 60'dan 62'ye çıkartılması oluşturuyor. Tasarı, 5 Ekim tarihinde Senato gündemine gelecek. Hükümet, bütçe açıklarını gerekçe göstererek, tasarını yasalaşmasını istiyor. Hükümet, önümüzdeki 20 yıl içinde sosyal güvelik siteminin iflas etmemesi için 70 milyar avro tutarında kaynak yaratılması gerektiğini düşünüyor.