T24 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İran'daki pretostolar için, 'Protesto eylemleri her ülkede oluyor, bizde de oluyor, orada da olacak” dedi.



Gül, Ergenekon soruşturması kapsamında yapılan tutuklamalarla ilgili “Mahkeme safahatı devam ediyor. Bu safahat sırasında bizim herhangi bir şey söylememiz mümkün olmaz” şeklinde konuştu.



Gül, resmi ziyaret için gittiği İran'dan dönüşünde Esenboğa Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı.Bir gazetecinin İran'da son günlerde yaşanan protesto eylemlerini hatırlatarak, temasları sırasında İranlı yetkililerin bu eylemlerle ilgili herhangi bir değerlendirmesinin olup olmadığını sorması üzerine Gül, “Protesto eylemleri her ülkede oluyor, bizde de oluyor, orada da olacak” dedi.



Bazı farklı görüşleri olanların çeşitli protestolar yaptığını kendisinin de televizyondan gördüğünü belirten Gül, yetkililerin de protestolar konusunda kendisine bilgi verdiğini söyledi. Gül, “Her yerde oluyor, bizde de oluyor, başka yerde de Avrupa'da da oluyor, İran'da da olacak” diye konuştu.



Bir gazetecinin Ergenekon soruşturması kapsamında yeni tutuklamaların söz konusu olduğunu ve gazeteci yazar Soner Yalçın'ın tutuklanmasının kamuoyunda tartışmalar yarattığını belirterek, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone'nin basın özgürlüğü konusunda bazı açıklamalarının bulunduğunu hatırlatması üzerine Cumhurbaşkanı Gül, “Açıklaması beni ilgilendirmez, sen sorunu sor” dedi.



Gazetecinin, “Gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusu üzerine Gül, şunları kaydetti: “Giderken de konuyla ilgili sordunuz. Mahkeme safahatı devam ediyor. Bu safahat sırasında bizim herhangi birşey söylememiz mümkün olmaz. Bu konularla ilgili benim daha önceki açıklamalarım da şu: Bunların süratli olması, tutukluluk sürelerinin uzamaması, bunların bir cezaya dönüşmemesi... Bunları bir ilke olarak söyledim ve söylemeye de devam ederim. Ama onun ötesinde mahkemeye de karışmam.”



Bir gazetecinin, “Bu dava süreçlerinin, 'tamamıyla siyasi bir öç alma' olduğu şeklinde yorumlar yapılıyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusu üzerine de Gül, “Siyasi konulara girmeyeyim” yanıtını verdi.









