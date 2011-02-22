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Dünya

PROTESTO DALGASI BALKANLAR'A DA SIÇRADI SARAYBOSNA (A.A)

22 Şubat 2011 13:59

-PROTESTO DALGASI BALKANLAR'A DA SIÇRADI SARAYBOSNA (A.A) - 22.02.2011 - Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde mevcut yönetimlere karşı eylemlerin başlatılmasında etkili olan sosyal paylaşım sitesi Facebook'un üzerinden, Bosna-Hersek ve Hırvatistan'da ''ekonomik krize karşı'' eylem çağrısında bulunan hükümet karşıtı gruplar kuruldu. Bosna Hersek'te yaklaşık 4 gün önce Facebook'ta kurulan ''Herkes Sokağa'' isimli grup, kısa sürede 9 bin üyeye ulaştı. Grubun Facebook sayfasında, ''Özgür insanlar olalım ve yolsuzluğa boğulan politikacılardan kurtulalım'', ''Onları değiştirmek zorundayız'' ve ''Toplanalım, birleşelim ve sokağa çıkalım'' gibi mesajlarla eylem çağrısında bulunuluyor. Bununla birlikte eylemin yapılacağı yer ve zaman konusunda henüz herhangi bir ayrıntı bulunmuyor. Saraybosna'nın ''Sarajevo-x'' haber sitesinin formunu kullanan vatandaşlar, 2008 yılında Saraybosna kantonu hükümetine karşı protesto düzenlemişlerdi. Kanton hükümeti binası önünde haftalar süren eylemin ardından hükümet istifa etmek zorunda kalmıştı. -HIRVATİSTAN'DA BUGÜN EYLEM YAPILACAK- Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de yaşayan 26 yaşındaki İvan Pernar, Facebook aracılığıyla, Hırvatistan'ın mevcut hükümetine karşı protesto yapılması çağrısında bulundu. Sayfasında, ''Artık kaybedilecek bir şey yoktur'', ''Her gün 500 kişi iş kaybediyor, hükümet düşmeli'' gibi mesajlara yer veren İvan Pernar'ın çağrısıyla, bugün öğle saatinde Zagreb'in merkezinde yer alan Markov Meydanı'nda eylem yapılacağı açıklandı. Pernar, protesto çağrısında, ''Onlardan korkmayın, bizden kalabalık olamazlar'' ifadesine de yer verdi.

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