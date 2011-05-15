-PROTESTO AÇIKLAMASINA POLİS İZİN VERMEDİ DİYARBAKIR (A.A) - 15.05.2011 - Diyarbakır'da, Şırnak'ın Uludere ilçesinde düzenlenen iki operasyonda 12 teröristin etkisiz hale getirilmesini protesto etmek isteyen gruba polis izin vermedi. Yenişehir semtindeki Anıt Parkı'nın önünde toplanan, aralarında Mardin bağımsız milletvekili Emine Ayna ile Diyarbakır bağımsız milletvekili adayları Altan Tan, Şerafettin Elçi, Nursel Aydoğan ve Leyla Zana ile Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir'in de bulunduğu grup, Diyarbakır Valiliğinin önünde, Uludere'deki operasyonu protesto etmek için basın açıklaması yapmak istedi. Polis, gruba izin vermedi. Açıklamayı valiliğin önünde yapma konusunda ısrar eden Altan Tan ile polis arasında gerginlik yaşandı. Ortamın sakinleşmesinin ardından grup, parkın yanında basın açıklaması yaptı. Açıklamayı Elçi ile Aydoğan okudu. Aydoğan, Uludere'deki operasyonu son zamanlarda tırmandırılan gerilimin bir parçası olarak gördüklerini ifade ederek, ''Buraya acımızı, yasımızı ve görüşlerimizi paylaşmaya gelmiştik. Bunu da burada devletin en üst kurumu valilik olduğu için burada yapmayı planlamıştık. 'Ateş düştüğü yeri yakar' derler. Bugün ateşin tam ortasındayız'' dedi. Elçi de gerginliğin kimseye fayda getirmeyeceğini belirtti. Grup daha sonra dağıldı.