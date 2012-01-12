-Prostat kanserinde rol oynayan gen mutasyonu bulundu NEW YORK (A.A) - 12.01.2012 - Kalıtsal prostat kanserinde önemli rol oynayan gen mutasyonu bulundu. Bilimadamları yaptıkları çalışmalarda, prostat kanseri üzerinde büyük etkiye sahip ve 55 yaşından daha erken yaşlarda prostat kanserine yakalanan kişilerde genetik mutasyona uğramış gen tespit ettiklerini açıkladılar. Prostat kanserinde önemli rol oynayan mutasyona uğramış genin, bu tip kanserlerin sadece yüzde 1'ini oluşturduğunu ifade eden bilimadamları, ancak bu çalışmanın genel olarak hastalığı anlamada ve daha iyi tedavi yolları bulmada yardımcı olacağını belirttiler. ABD'de bu yıl 204 binden fazla erkeğe prostat kanseri tanısı konması bekleniyor. Bu nadir gen mutasyonunun kalıtım yoluyla geçmesinin, ailesinde prostat kanseri olan genç erkeklerde riski 10-20 kat artırabileceği kaydedildi.