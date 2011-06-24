-PROSOR: İSRAİL FİLO'YU DURDURMAKTA KARARLI BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 23.06.2011 - İsrail'nin yeni atanan BM Daimi Temsilcisi Ron Prosor, İsrail'in Gazze'ye önümüzdeki günlerde gitmesi planlanan yardım filosunu ''durdurmaya kararlı olduklarını, kendilerini savunma ve deniz ablukası uygulama haklarının bulunduğunu'' söyledi. BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'a bugün güven mektubunu sunacak olan Prosor, BM'de ilk kez gazetecilere açıklama yaptı. Önümüzdeki günlerde Gazze'ye gitmesi beklenen filonun bu yolculuğunun bazı aşırı örgütler tarafından siyasi gündem yaratmak ve kışkırtmak amacıyla planlandığını savunan Prosor, ''Bu filonun Filistinliler'e yardım götürme ya da Filistinliler'in refahıyla hiçbir ilgisi yok, amaç kışkıtmak. Gazze'ye yardım amacıyla BM tarafından organize edilen yasal yollar var, BM'nin Gazze'deki projeleri de sürüyor'' diye konuştu. BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un da ülkelere çağrıda bulunarak filo göndermenin iyi bir fikir olmadığını söylediğini belirten Prosor şöyle konuştu: ''Kendimizi savunma ve deniz ablukası uygulama hakkımız var. Bu hakkımız niye var? Çünkü daha yenice Viktorya adlı kargo gemisinde silah ve mühimmat ele geçirdik, o yüzden kendimizi savunma hakkımız var. Bu konuda açık konuşayım ve önceden söyleyeyim, bu filo sadece sorun getirir. Uluslarararası toplumun desteğiyle bu filonun amacına ulaşmasını engellemeyi umuyoruz, biz filoyu durdurmakta kararlıyız. Yapıcı olarak yapılabilecek çok şey varken bölgede daha fazla gerilim yaratmak için son derece yanlış bir zaman.'' Uluslararası toplumun Gazze'ye gidecek yardım filosunu durdurmak için ne yapabileceğinin sorulması üzerine ise Prosor, uluslararası toplumun ülkelerin vatandaşlarına bu filoya katılmamaları gerektiğini söylemesini istediklerini belirtti. Filonun Gazze'ye hareket etmesi halinde Mavi Marmara olayında olduğu gibi İsrail'in komandolarıyla filoya baskın yapıp yapmayacağının sorulması üzerine Prosor, ''Biz kendimizi savunmaya çok kararlıyız, Gazze'ye deniz ablukası uygulama hakkımız var, bunun da tek nedeni Gazze'ye silah kaçakçılığını durdurmaktır'' dedi. İsrail Büyükelçisi, ''barışçıl protestoculara ateş ediyorsunuz, neden hukuk kurallarını, BM kararlarını uygulamıyorsunuz?'' sorusuna ise yanıt vermekten kaçındı. Prosor İran ile ilgili bir soru üzerine, İran'ın kendi sınırlarının ötesinde, Lübnan ve Suriye'de nüfuzu olduğunu ve kendi gündemini yaymaktan çekinmediğini söyledi. İsrail'in Lübnan'dan çekildiğini, ancak Lübnan'a silah ve mühimmat sokulmaya devam edildiğini, İsrail açısından en önemli konunun Hizbullah'a silah gönderilmemesi ve silah ambargosunun etkili uygulanması olduğunu belirtti. Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın meşruiyetini kaybedip kaybetmediğine yönelik bir soru üzerine ise Prosor Esad'ın mesleğinin göz doktoru olmasına işaret ederek, ''Esad kendi ülkesindeki kendi yaptığı terörist faaliyetleri bile göremeyen bugüne kadar tanıdığım tek göz doktoru'' dedi. İsrail-Filistin sorununa ilişkin olarak ise Prosor, doğrudan müzakerelerin başlaması gerektiğini, tek taraflı hareketlerin yapıcı olmadığını belirtti. Prosor, Eylül ayında BM Genel Kurulunda Filistin devletinin tanınmasına yönelik bir soru üzerine ise, direk müzakerelerden başka yol olmadığını, bu tür tek taraflı hareketlerin zarar getirdiğini söyledi.