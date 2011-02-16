-PROPAGANDAYA DİL SERBESTLİĞİ ANKARA (A.A) - 16.02.2011 - Türkiye, 12 Haziran 2011 tarihinde yapılması öngörülen 24. dönem milletvekili genel seçimi için sandık başına gidecek. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), TBMM'de seçim kararının alınmasının ardından seçim takvimini ilan ederek, seçim sürecini başlatacak. YSK tarafından hazırlanacak seçim takvimi kapsamında YSK ilk olarak seçime katılabilecek siyasi partiler ile seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısını ilan edecek. Aday olabilmek için yasa gereği istifaları veya görevlerinden ayrılmaları gerekenlerin görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmalarının son günü de seçim takvimiyle belirlenecek. Seçimle ilgili bundan sonraki iş ve işlemler Seçim Takvimine göre işleyecek. YSK bu seçimde, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Milletvekili Seçimi Kanununda 2010 yılında yapılan değişiklikler nedeniyle 5980 sayılı bu yeni Kanuna göre düzenlemeler yapacak. Kanunlarda yapılan değişikliklere göre, tahta oy sandıkları tarihe karışacak. Oy sandıkları eni 40, boyu 55, yüksekliği 50 cm, şeffaf, ısıya ve kırılmaya dayanıklı sert plastikten olacak. Seçimlerde kullanılacak oy verme kabinleri de değiştiriliyor. Kabinler, eni 120, boyu 120, yüksekliği 180 santimetre, portatif, hafif metal profil üzerinde, bir tarafı açılıp kapanabilir ve içini göstermeyen koyu renk dayanıklı sentetik kumaşla kaplı, kolay taşınabilir ve katlanabilir olacak şekilde yaptırılacak. Şeffaf sandık ve kabinlerle ilgili hazırlıklarına başlayan YSK, Kanun gereği oy zarflarının boyunu büyütecek. Kanuna göre, zarflar, her seçim için ayrı renkte, eni 15 cm, boyu 21 santimetre olacak. Kanuna göre, seçime katılan siyasi partilerden, son yapılan genel seçimlerde en çok oyu alan dört siyasi parti ve son dönemde TBMM'de grubu bulunan siyasi partiler, bu siyasi parti genel başkanları tarafından yazılı olarak yetki verilmiş olması şartıyla, YSK'da bir asil ve bir yedek temsilci bulundurabilecek. Kanunla açık yerlerde, güneşin batmasından sonra da propaganda yapılabilmesi mümkün hale getirildi. Buna göre, güneşin batmasını takiben iki saat daha propaganda sürebilecek. Türkçe propaganda ''esas'' olacak ancak Türkçe dışındaki dillerde propagandaya hapis cezası verilmeyecek. Kanunla ayrıca bilboardlarda propaganda süresi uzatılarak 20 günden 30 güne çıkarıldı. Seçmenler, üzerinde TC kimlik numarası bulunmayan belgeyle de oy kullanabilecek. TC kimlik numarası olmayan bir kimlikle oy kullanılabilmesi için, seçmen bilgi kağıdını ve kimlik numarasını ispata elverişli, YSK tarafından ilan edilecek belgenin gösterilmesi yeterli olacak. Seçmenler, cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla kapalı oy verme yerine bu seçimde de giremeyecek. Bu tür cihazlar, kapalı oy verme yerine girmeden önce kapatılarak sandık kurulu başkanına teslim edilecek. Kanunla ayrıca adaylık için görevden çekilmesi gerekenlerin kapsamı da genişletildi. Buna göre, kamu kurum niteliğindeki meslek kuruluşları, sendikalar, kamu bankaları ve üst birliklerin yönetim ve denetim kurullarında görev alanlar da adaylık için görevinden ayrılmak zorunda olacak.