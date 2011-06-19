-PROMOSYONU TEK SEFERDE İSTİYORLAR ANKARA (A.A) - 19.06.2011 - Türk Sağlık-Sen, banka promosyonlarının çalışanlara nasıl dağıtılması gerektiğini belirlemek amacıyla hastanelerde sandık kurup, çalışanlara fikirlerini sordu. Sendika, maaş ödemelerinden sağlanan promosyonların çalışanlara dağıtılması konusundaki görüşleri toplamak için bir tür seçim yaptı. Bu kapsamda, ''Banka Promosyonu Seçim Sandığı'' yazılı sandıkların başına giden memurlara, banka ile kurum arasında yapılacak sözleşmenin süresine ilişkin tercihleri ve promosyonların nasıl ödenmesini istedikleri soruldu. Çalışanlara ilk olarak banka promosyonunun nasıl ödenmesini talep ettikleri soruldu ve ''Tamamı tek seferde ödensin'', ''6 aylık dönemler halinde ödensin'' ve ''Aylık ödensin'' seçenekleri sunuldu. Çalışanlara ayrıca ''Personel maaşlarının banka üzerinden ödenmesi için kurumun banka ile kaç yıllık sözleşme yapmasını istersiniz?'' sorusu yöneltilip, ''1 yıllık'', ''2 yıllık'', ''3 yıllık'', ''5 yıllık'' seçeneklerinden birini tercih etmeleri istendi. -KANDIRA VE İZMİR'DE...- Sandık kurulan yerlerden biri olan Kandıra Devlet Hastanesinde seçim için sandık heyeti oluşturulması bile ihmal edilmedi. Burada, oy kullanan çalışanların tamamı, promosyon ödemelerinin ''tek seferde'' ödenmesini talep etti. Çalışanların yüzde 60'ı da sözleşmenin ''2 yıllık'' olmasını istedi. Benzer bir uygulama da İzmir Seka Devlet Hastanesinde yapıldı. Hastane yemekhanesinin önüne sandık konulmak suretiyle yapılan oylamada, çalışanların yüzde 96.5'i promosyonun ''tek seferde'' ödenmesi yönünde görüş belirtti. Sözleşme süresine ilişkin soruya ise katılımcıların yüzde 42'si ''3 yıllık'', yüzde 31'i ''2 yıllık'' yanıtını verdi. -TÜRK SAĞLIK-SEN GENEL BAŞKANI: ''PROMOSYONLARIN TAMAMI ÇALIŞANIN HAKKI''- Öte yandan, Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci yaptığı açıklamada, promosyonların tamamının çalışanın hakkı olduğunu söyledi. Bunun için bankalarla yapılacak promosyon anlaşması ile ilgili hususlara çalışanların karar vermesinin, uygulamanın nasıl olacağının çalışanlara sorulmasının en doğru yöntem olduğunu ifade eden Kahveci, bu düşünceden hareketle Kocaeli'nde sendikanın yaptığı seçimin bir ilk olduğunu söyledi. Banka promosyonları konusunda çalışanların verdiği karara uygun anlaşmalar imzalanması gerektiğini belirten Kahveci, ''Tüm Türkiye'de bu tür seçimleri bizzat kurumlar gerçekleştirmelidir. Seçim sonuçlarına göre, promosyon paraları çalışanlar nasıl istiyorsa öyle dağıtılmalıdır'' dedi. Türk Sağlık-Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker de ''Çalışanları ilgilendiren bir konu hakkında doğrudan personelin fikrini tespit etmeye yönelik bir seçim yapmamız sendika olarak çalışanlara, sendika üyelerimize vermiş olduğumuz değerin bir göstergesidir'' diye konuştu.