-PROMOSYON SEKTÖRÜNÜN UMUDU YILBAŞI ANKARA (A.A) - 18.12.2010 - Promosyon Ürünleri İmalatçıları ve Satıcıları Derneği (PROMOTÜRK) Genel Başkanı Ahmet Esad Özdem, promosyon sektörünün yılbaşı yaklaşırken hareketlenmeye başladığını belirterek, ''Yılbaşı beklentimiz sektörün tüm yıldaki cirosunun yüzde 40'ını oluşturuyor. Önümüzdeki 1 aylık dönemde sektör yaklaşık 400 milyon dolarlık ciro bekliyor'' dedi. Yılbaşına sayılı günler kala promosyon sektörü hareketlenmeye başladı. Türkiye'de yaklaşık 50 yıl önce bankaların yılbaşılarında verdiği kumbara, duvar takvimi ve kalemlerle başlayan promosyon sektörü, bugün binlerce çeşit ürün yelpazesiyle büyük bir pazar haline dönüştü. Günümüzde, manikür setlerinden, termosa, t-shirtten ayakkabıya kadar birçok ürün, promosyon niteliğinde sunulabiliyor. Şirketler de pazarlama, tanıtım ve halkla ilişkiler açısından önemli bir yere sahip olan promosyon ürünleri için bütçelerinden ciddi oranda paylar ayırıyor. Türkiye'de özellikle son 10 yılda gittikçe büyüyen promosyon pazarı, ürün çeşitliği konusunda da Avrupa ile rekabet etmeye başladı. Bir çok sektörde olduğu gibi promosyon sektöründe de Çin, pazarın büyük bölümünü elinde tutuyor. Ancak Çin'de maliyetlerin artması, siparişlerin eskiye göre daha geç gelmesi gibi nedenlerle Türkiye promosyon ürünleri imalatında ''üretim üssü'' olma yolunda hızla ilerliyor. PROMOTÜRK Genel Başkanı Ahmet Esad Özdem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, promosyon sektörünün ekonomik krizden çok etkilendiğini, ancak son dönemde işlerin düzelmeye başladığını söyledi. Yılbaşı yaklaşırken promosyon sektöründe işlerin yoğunlaşmaya başladığını ifade eden Özdem, ''Şu anda ajandacılarımız ve tekstilcilerimiz ful çalışıyor. Yılbaşı beklentimiz sektörün tüm yıldaki cirosunun yüzde 40'ını oluşturuyor. Önümüzdeki 1 aylık dönemde sektör yaklaşık 400 milyon dolarlık ciro bekliyor'' diye konuştu. Özdem, Türkiye'deki promosyon pazarının her geçen yıl büyüdüğünü, bugün 1 milyar dolar olarak tahmin edilen promosyon pazarının 2011 yılında 1,5 milyar dolara ulaşacağını öngördüklerini belirtti. -YERLİ ÜRETİM ARTTI, ÇİN MALLARI AZALIYOR- Dernek olarak yerli promosyon ürünlerinin tercih edilmesi noktasında çalışmalar yaptıklarını ve bunun meyvelerini almaya başladıklarını anlatan Özdem, KOBİ ve şirketlerin artık yerli ürün tercih etmeye başladığını, dolayısıyla sektörde 2011 yılında ithalatın azalacağını, ihracatın artacağını ve Türkiye'nin bölgesel anlamda promosyon ürünleri üretim üssü olacağını kaydetti. Özdem, son 2 yıldır ajanda satışlarında ciddi artış yaşandığını, kapalı mekanlarda sigara içme yasağı nedeniyle de çakmak satışlarının çok gerilediğini söyledi. Promosyon ürünlerinde Çin mallarının eskiye göre azalmaya başladığını, Türk imalatçılarının ise yükselişe geçtiğini ifade eden Özdem, şöyle konuştu: ''Bir kaç yıl önce Çin malı ürünlerin sektördeki oranı yüzde 80'ler civarındaydı ama son dönemde bu yüzde 60'lara kadar düştü. Çin'de işçilik ve üretim maliyetleri ile hammadde fiyatlarının artması bunda etkili oldu. Eskiden Çin'e sipariş verildiğinde 30 günde mal teslim edilirken şimdi 60-70 güne teslim tarihi veriyorlar. Ayrıca müşteriler, Türkiye'deki ürünlerin daha kaliteli olduğunu da fark etti.''