Projeye uygun yapılmayan cami minaresi ve işyeri inşaatı yıkılacak

Ergün AYAZ-Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Körfez İlçesi\'nde, cemaatin yardımlarıyla Çarşı Camii\'nin yanına üstünde minare altında iş yerinin bulunacağı inşaatın yapımına başlanırken, mahalle sakini 2 kardeş inşaatın projeye uygun olarak yapılmadığını belirterek şikayette bulundu. İnşaat durdurulurken, cami derneği yöneticileri yaklaşık 100 bin lira harcanan inşaatın yıkılacağını söyledi.

Güney Mahallesi Oktay Uzuner Sokak\'ta bulunan Çarşı Camii\'ne toplanan yardımlarla üstünde minare altında işyerlerinin bulunacağı ek bölüm yapılmasına karar verildi. Cami yanındaki ek binanın inşaatının büyük bölümü tamamlandı. Bu arada camiinin bitişiğinde dükkanları bulunan Hatice ve Meryem Şahinkaya kardeşler inşaatın projeye uygun yapılmadığını iddia ederek durdurulması için Körfez Belediye Başkanlığı\'na şikayette bulundu. Belediye tarafından yapılan incelemede sonrasında inşaat durdurularak, projeye uygun olmayan bölümlerin yıkımına karar verildi. İnşaatın kalıpları çakılırken çekme uzaklığına uyulmadığı gerekçesiyle belediyeye şikayette bulunduklarını söyleyen Hatice Şahinkaya, şöyle dedi:

\"İnşaat zemin katta iken, kalıplar çakılırken 21 Temmuz tarihinde belediyeye dilekçe ile başvuruda bulunduk ve 5 metre çekme mesafesine uyulmadığını belirterek, inşaatın durdurulmasını istedik. İlk önce inşaat mühürlendi, daha sonra söküldü ve devam etti. Biz minareye veya camiye karşı değiliz. Burada inşaat kurallara uygun yapılmadı ve biz de itirazımızı zamanında yaptık. Cami derneği bizi dinlemedi ve bugün yaşanan zarara neden olundu.\"

Camii derneği yönetiminden bir kişi cemaatten toplanan paralarla yaklaşık 100 bin liraya yakın masraf yapıldığını ve yaptıkları çalışmanın boşa gittiğini söyledi.



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