Projelerde yerli doğaltaş kullanılması çağrısı

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de yapımı devam eden büyük inşaat projelerinde Türk firmalara ait taşların kullanılmasını isteyen Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, \"Belediyeler mecliste alacakları bir kararla, projede en az yüzde 20 ülke taşı kullanım şartı getirebilir. Bu oran bile sektörümüze önemli bir katkı sağlar. Üreticiler ve müteahhitler el ele tutuşarak projelerimizi yerel taşlarla süsleyelim\" diye konuştu.

Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, dünyada kabul gören doğal taşların Türkiye\'deki prestij projelerde daha fazla kullanılması için çağrı yaptı. İzmir\'de inşaatına başlanan lüks siteler ve birkaç büyük alışveriş merkezi ile birlikte dev kamusal yatırımların bulunduğunu belirten Kaya, bu projelerde yurt dışından ithal edilen taşlardan ziyade, yerli doğal kaynakların kullanılmasını istedi. Dövizde yaşanan dalgalanmalar ve ekonomideki durum göz önüne alındığında hassas bir dönemden geçildiğini ifade eden Başkan Kaya, \"Şu anda öyle bir ortamdayız ki, el ele tutuşmalı ve öz kaynaklarımıza dönmeliyiz. Bej ve toprak tonundaki renklere sahip Türk taşları, dünyadaki en prestijli alanları süslüyor. Ama maalesef hastane ya da havaalanı gibi kamusal alanlarımızda kendi taşımızı kullanmıyoruz. Çin\'den granit getiriyoruz. Kendi taşlarımız varken dışarıdan seramik alıyoruz\" dedi.

İzmir\'de çağdaş bir mimariye sahip olması planlanan yeni opera binası ve şehir hastanesi projelerinden örnekler veren Kaya, şunları söyledi:

\"Şu an lüks siteler ve büyük AVM\'ler yapılıyor. Şehir hastanesi ve opera binası projeleri başladı. İnşaat başladığında da çapına göre bazen 3 yıl, bazen 5 yıl sonra mermer safhasına geçilir. İnşaatların başlamış olması bizim sürece dahil olmamıza engel değil. İnşaatın yüzde 50\'si bittikten sonra mermer arayışına geçilir. Bütün sektörler, hepimiz bir araya gelmeliyiz. Savaşlar artık topla tüfekle olmuyor, diplomasiyle oluyor. Ekonomik savaşlar ülkeleri yerle bir ediyor. Bizim bu saldırılara karşı el ele tutuşmamız lazım. Üreticiler ve müteahhitler el ele tutuşarak projelerimizi yerel taşlarla süsleyelim.\"

\'YERLİ MALI KULLANIMI TAVSİYEDE KALMASIN\'

İspanya ve İsrail gibi birçok ülkede belediyelerin bazı düzenlemeler yaptığını anlatan Mevlüt Kaya, yerli taş kullanımı konusunda yerel yönetimlere büyük görev düştüğünü dile getirdi. Belediyelerin belirli bir oranda yerli taş kullanılmış projeleri onaylaması gerektiğini savunan Kaya, şöyle konuştu:

\"İspanya\'da bir mimar ister 3 katlı, isterse bir gökdelen projesi getirsin, projenin yüzde 25\'inde bölge ve ülke taşlarını kullanmak zorunda bırakılıyor. Aksi takdirde belediye inşaat izni vermiyor. Devlet, uluslararası ticari sözleşmeler gereği böyle bir yaptırımda bulunamaz, sadece tavsiyelerde bulunur. Bizim hükümetimiz de yerli malı kullanımı konusunda bu tavsiyeleri yapıyor. Ama maalesef sadece tavsiyede kalıyor. Dışarıya 1 dolar bile vermememiz gereken bir dönemdeyiz. Müteahhitlerle gidip görüşmeli ve dışardan taş getirmelerine engel olmalıyız. Yaptırım gücümüz yok, ama aynı dili konuşuyoruz, rica edebiliriz. Belediyeler mecliste alacakları bir kararla, projede en az yüzde 20 ülke taşı kullanım şartı getirebilir. Bu oran bile sektörümüze önemli bir katkı sağlar.\"

Kaya, doğaltaşların 81 milyon insanın sahip olduğu değerler olduğunu söyleyerek, \"Biz bu ocakların mutlak sahibi değiliz. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı kamu adına bize kiralıyor. Biz kiracıyız, ev sahibi 81 milyon. Ev sahibinin de bu değerlere sahip çıkması gerekir\" dedi.



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