Projektörle avlanırken suçüstü yakalandılar

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ\'ın Afşin İlçesi\'nde yasak olmasına rağmen projektörle avlanan 3 kişi, suçüstü yakalandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü\'nce Afşin\'in Kötüre Mahallesi\'nde gece yapılan denetim sırasında projektör ve otomobilin farlarını kullanarak avlanan 3 kişiyi tespit etti. İlçe Jandarma Komutanlığı\'nın desteğiyle yakalanan avcıların avda kullandığı otomobil, projektör, tüfekle ve malzemelere el konuldu.

İsmi açıklanmayan 3 kişiye 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında 3 bin 534 lira idari para cezası kesilirken, ele geçirilen otomobil ile diğer malzemelerin mülkiyetinin kamuya geçirileceği belirtildi.



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