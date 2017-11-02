T24 LogoT24 Logo
Gündem

Projektörle avlanırken suçüstü yakalandılar

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ın Afşin İlçesi'nde yasak olmasına rağmen projektörle avlanan 3 kişi, suçüstü yakalandı

02 Kasım 2017 15:47

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ\'ın Afşin İlçesi\'nde yasak olmasına rağmen projektörle avlanan 3 kişi, suçüstü yakalandı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü\'nce Afşin\'in Kötüre Mahallesi\'nde gece yapılan denetim sırasında projektör ve otomobilin farlarını kullanarak avlanan 3 kişiyi tespit etti. İlçe Jandarma Komutanlığı\'nın desteğiyle yakalanan avcıların avda kullandığı otomobil, projektör, tüfekle ve malzemelere el konuldu.
İsmi açıklanmayan 3 kişiye 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında 3 bin 534 lira idari para cezası kesilirken, ele geçirilen otomobil ile diğer malzemelerin mülkiyetinin kamuya geçirileceği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KOÇKAHRAMANMARAŞ DHAKAHRAMANMARAŞ AfşinDoğa KorumaMilli Parklar KahramanmaraşMüdürlüğü Afşin Kötüre MahallesiJandarma KomutanlığıSayılı Kara Avcılığı KanunuFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24