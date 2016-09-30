'Proje okul'da öğrenci protestosu: Öğretmenlerimizi geri istiyoruz

“Proje okul” kapsamında öğretmenlerinin başka okullara tayin edilmesine tepki gösteren Avni Akyol Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, veliler ve mezunlar, okul idaresi ve MEB’i protesto etti. Okul önünde toplanan mezunlar, içeri girerek, öğrenci ve velilerle bahçede basın açıklaması yapmak istedi. Ancak okul idaresi, mezunların içeri girmesine izin vermedi. Bunun üzerine öğrencilerin ders çıkışında okul grişinde toplanması beklendi. Bu sırada polis ekipleri de okul önünde hazır bulundu.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; okul önünde toplanan mezunlar, Avni Akyol Güzel Sanatlar Lisesi öğretmenlerinin özel bir sınava tabi tutularak bu görevlere geldiğini söylediler. Avni Akyol Güzel Sanatlar Lisesi’nin proje okul kapsamına alınmaya ihtiyacı olmadığını belirten mezunlar, okulun, yıllar içinde edindiği bir kültürü olduğunu, bu kültürü silmenin anlamsız olduğunu kaydettiler.

Öğrenciler ise yaptıkları basın açıklamasında, öğretmenlerinin okuldan ayrılmasının kendilerinde motivasyon kaybına sebep olduğunu belirtti. Öğrenci velileri adına yapılan açıklamada ise, “YGS’lere hazırlanacak çocuklarımızın geleceğini çalma senaryosu hayata geçiriliyor. Bizim veliler olarak görevimiz çocuklarımızın bu çığlığına destek vermektir” ifadeleri yer aldı. Eyleme destek veren CHP Milletvekili Onursal Adıgüzel de “Öğrenciler özellikle güzel sanatlar lisesinde usta-çırak ilişkisiyle öğretmenleriyle daha yakın ilişki kuran öğrenciler bugün mağdur ediliyorlar” dedi.