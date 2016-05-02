Proje Kültür Bakanlığı'na sunuldu, yeni AKM böyle mi olacak?

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun Kültürel Kalkınma Eylem Planı’nı açıklamasından sonra yeniden tartışılmaya başlanan İstanbul’daki AKM için tasarlanan yeni projede 2 bin kişilik büyük bir tiyatro ve opera salonu, 800 kişilik tiyatro salonu, sinema salonları yer alacak. Binanın en üstünde kafeterya- restoran, teras bahçeleri, fuayeler olacak. En alt katta ise otopark bulunacak. Projenin firma tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı’na sunulduğu ancak bakanlığın, AKM ile ilgili ne yapılacağına henüz karar verilmediği için projeyi incelemeye aldığı öğrenildi.

Habertürk'te yer alan habere göre, ABD ve Çin’de ofisleri bulunan Adrian Smith&Gordon Gill Architecture’un Atatürk Kültür Merkezi (AKM) için hazırladığı projenin WAN Ödülleri’nde birinci olmasıyla başlayan “Yeni AKM böyle mi olacak?” tartışmalarına bir yenisi daha eklendi. ABD’li mimarlık firması Perkins Will de İstanbul’daki AKM binası için Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bir proje sundu.

"İstanbul'un ihtiyacı"

Başbakan Ahmet Davutoğlu da önceki hafta AKM’nin restorasyonu ile ilgili olarak “AKM hem statik hem de hukuki sorunlar yaşanan bir konu. Oraya İstanbul’un ihtiyacı olan büyük bir sanat merkezi yapılmasını konuşmak durumundayız” demişti. Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal ise “Bu konuda bir fikri olan var ise dinlemeye her zaman açığım” diye konuştu.

Tartışmalar yaşandı

Adrian Smith&Gordon Gill Architecture’un AKM için hazırladığı ve World Architecture News’in düzenlediği WAN Ödülleri’nde birinci olan proje, sosyal medyada “Yeni AKM böyle mi olacak?” tartışmalarına neden olmuştu. World Architecture News’in internet sitesinde yer alan haberde, söz konusu projenin 6 eser arasından birinci seçildiği belirtilmişti. Taksim Meydanı’nda projelendirilen çalışma içerisinde konser, opera, sergi alanları ve amfi tiyatronun yer almasının planlandığı kaydedildi.

8 yıldır kapalıydı

AKM, 2008’de restorasyon yapılmak üzere kapatıldı. Renovasyon işini alan Taca İnşaat’ın yönetim kurulu başkanı Tayyar Akkurt, “Güçlendirme yapılamayacak kadar çürük bir binayla karşılaştık. Ya yıkılıp yeniden yapılmalı ya başka yol bulunmalı” demişti.