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Ekonomi

Proje bazlı teşvik sistemi ile 23 projeye 135 milyar lira

İstanbul, 9 Nisan (DHA) - Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre proje bazlı teşvik sistemi kapsamında 135 milyar lira büyüklükteki 23 projeye teşvik belgesi verilecek

09 Nisan 2018 19:09

İstanbul, 9 Nisan (DHA) - Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre proje bazlı teşvik sistemi kapsamında 135 milyar lira büyüklükteki 23 projeye teşvik belgesi verilecek.

Açıklamaya göre, söz konusu firmalar, projeler ve yatırım tutarları ile öngörülen istihdam verileri şöyle:

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Firma Adı            Yatırım Konusu         Yatırım Tutarı                    Ek             Dolaylı            Sektör
                                                                  (Milyon TL)             İstihdam      İstihdam  
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                         Tamamlanan Projeler                                                                      
 Eti Bakır            Metal geri kazanım ve           2,394                        900              4,050             Kimya
                          entegre gübre tesisi                                       
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                      Değerlendirilmekte Olan Projeler                                                         
 Alvi Medica     Muhtelif kateter, ilaçlı stent                                              Tıbbi Cihaz
                      ve kalp kapakçığı üretimi         1,526                      4,000            14,000          
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 Assan                Direkt soğutmalı slab                                             Ana Metal Sanayi
                      döküm ve sıcak haddeleme          3,071                         
                      yöntemi ile alüminyum                                              640              2,560    
                      yassı mamul üretimi                                             
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 Atayurt              Ingot ve hücre üretimi ile                                                   Yenilenebilir Enerji
                      entegre güneş paneli                1,379                           Teknolojileri
                                   üretimi                                                      1,590             5,565    
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 BMC                  Savunma sanayi (tekerlekli                                        Savunma Sanayi
                      muhtelif zırhlı araçlar)               429                         
                                                                                                     575              2,300    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 BMC                  Savunma sanayi (paletli                                           Savunma Sanayi
                      zırhlı araçlar, lazer                   456                         
                      silahı, insansız zırhlı araç)                              575             2,300    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 BMC                  Raylı sistem araçları                                                 Ulaştırma Teknolojileri
                      (hızlı tren, metro,                    495                         
                      bölgesel tren vb)                                      575              2,300    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 BMC                  Dizel motor (çeşitli                                              Savunma Sanayi
                      güçlerde dizel motor                507                         
                      üretimi)                                               575             2,300    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CFS                  Polipropilen üretimi                                                      Petrokimya
                                                                  4,110                         
                                                                          1,000           4,000    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Dow Aksa             Karbon elyaf ve ara                                                                      Karbon Elyaf ve
                      ürünlerinin üretimi ve             1,864                                     Kompozit Malzeme
                                 geliştirilmesi                                        434           1,736    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ekore                Ingot ve hücre üretimi ile                                                    Yenilenebilir Enerji
                      entegre güneş paneli              2,200                                                Teknolojileri
                                  üretimi                                             1,250           4,375    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ersan                Ham petrol işleme                                                             Rafineri
                             rafinerisi                        3,120                               600            2,700    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 SASA                 PTA – MEG üretim tesisi                                                  Petrokimya
                                                       28,050                                  5,000           20,000 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 SASA                 Petrokimya üretim tesisi                                                  Petrokimya
                                 (polimer/çips)               998                             1,207            4,828    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 İpek Mobilya         Çinko külçe                                                              Entegre Metal Üretimi
                                                                 1,101                              1,020            4,590 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 Most Makine          Muhtelif sektörler için                                           Savunma Sanayi
                      çelikten mamul nihai  ürünler  1,532                                800           3,200    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Siirt Bakır          İzabe ve elektroliz bakır                                                Entegre Metal Üretimi
                                    üretimi                    2,050                               1,000          4,500    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Metcap Enerji        Polietilen ve polipropilen                                                     Petrokimya
                                üretimi                      15,320                                1,150          4,600    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TUSAŞ                Milli muharip uçak ön                                                   Savunma ve
                              tasarımı                    4,817                                    3,200        11,200    Havacılık
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Oyak Renault         Hibrit Motor Üretimi   293             110             440       Yeni Nesil
                       Motor
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Yıldız Metalurji     Çinko üretimi                                                           Entegre Metal Üretimi
                                                        4,440                                         1,480         6,660                     
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vestel               Nikel/nikel sülfat ve                                                           Elektrikli Batarya
                      kobalt/kobalt sülfat ile         28,396                         
                      elektrikli araç enerji                                  6,240         24,960    
                      depolama sistemleri                                             
                      (batarya)                                                       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Sütaş                Entegre teknik büyükbaş                                             Entegre Teknik
                           hayvancılık                         647                              Hayvancılık
                                                                         1,090          4,905    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Tosyalı              Entegre madencilik                                                              Entegre Madencilik
                              yatırımı                         28,000                         
======================================================================

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