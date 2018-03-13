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Ekonomi

Proje başarısız oldu; MEB, öğrencilere dağıtacağı tabletleri kendi kullanacak

MEB, Fatih Projesi kapsamında öğrencilere tablet dağıtmıştı

13 Mart 2018 11:55

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2 milyar liranın üzerinde para harcanan Fatih Projesi'nin başarısız olması nedeniyle dağıtımından vazgeçilen tabletlere yeni çözümler için harekete geçti. Şimdiye kadar 1.4 milyon tablet dağıtıldığını ifade eden bakanlık, kalan tabletler için çareyi kendi kullanmakta buldu. Tablet yerine klavyeli bilgisayar dağıtma kararı alan bakanlık, depolarda çürümeye terk edilen ve öğrencilere dağıtılmamış durumdaki tabletlerin “garanti, bakım, teknolojik kullanım sürelerinin değerlendirilmesi” çerçevesinde il Milli Eğitim müdürlükleri tarafından değerlendirilmesi talimatı verdi.

Tabletler depolarda

Öğrencilere yeni dönemde klavyeli bilgisayar dağıtmaya hazırlanan MEB, illerden gelen sorular üzerine elde kalan tabletlere yeni kullanım alanları yarattı. İller “atıl durumdaki” tabletlerin sayılarını belirlemek için okullardan yanıt isterken, bir yandan da artık kullanılmayacak tabletleri bakanlığa sordu. İstanbul ve Aksaray İl Milli Eğitim müdürlüklerinin yazıları üzerine bütün illere tabletlere ilişkin resmi yazı gönderen MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, tabletlere ilişkin yeni talimatlar vererek tabletlerin proje amaçları dışında da kullanılmasının önünü açtı.

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