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Dünya

PROGRESS UUİ İLE KENETLENDİ MOSKOVA (A.A)

12 Eylül 2010 20:04

-PROGRESS UUİ İLE KENETLENDİ MOSKOVA (A.A) - 12.09.2010 - Rus uzay aracı Progress, taşıdığı 2,5 ton ikmal malzemesiyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) kenetlendi. Itar-Tass'ın bildirdiğine göre, Moskova yakınlarındaki Uzay Uçuşları Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, Progress M-07M aracının, TSİ 14.58'de UUİ'nin servis modülü Yıldız ile otomatik pilot yardımıyla kenetlendiği belirtildi. Rus uzay aracının UUİ'ye yiyecek, su, yakıt, aralarında deneylerde kullanılmak üzere mantarlar ve bakterilerin de bulunduğu çeşitli malzemeler getirdiği kaydedildi. Dünyadan 350 kilometre uzaklıkta bulunan ve 3 Rus kozmonot ile 3 Amerikalı astronota evsahipliği eden UUİ'ye son olarak temmuz ayında ikmal yapılmıştı.

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