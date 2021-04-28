Programda "çarpışma testi mankeni" olarak kullanılan sunucu, BBC'ye 3.7 milyon sterlinlik dava açtı

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Britanya devletine ait BBC One kanalında gösterilen bir programda "çarpışma testi mankeni" olarak görev yapan sunucu, BBC'ye 3.7 milyon sterlinlik tazminat davası açtı.

Jem Stansfield, Bang Goes the Theory programında sahte bir elektrik direğine fırlatılmıştı.

İlgili bölümde Stansfield, "Biraz gerginim. İleri doğru bakıyorum. Demir bir direğe fırlatılacağım. En kötü ne olabilir ki?" diyor. Stansfield daha sonra önünde metal bir parça bulunan raylı bir platform ile direğe çarpıyor. Sunucu, daha sonra aynı hareketi ters tarafa bakarak yapıyor.

Stansfield'ın avukatları, sunucunun kariyerinin deneyden "ciddi bir şekilde etkilendiğini ve gelecekte elde edeceği gelirleri elinden aldığını" iddia etti. Avukatlar olaydan sonra Stansfield'ın boyun incinmesi, beyin hasarı, baş dönmesi ve psikolojik etkiler gibi sorunlar yaşadığını ifade etti.

BBC, talep edilen 3.7 milyon sterlinin üçte ikisini ödemeyi kabul etse de, taleplere itiraz etti. Dava kısa süre içinde mahkemede görülecek.