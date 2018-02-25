Profilinde 'zeytin dalı' olan AKP'li vekilin Twitter'daki alıntısı: Şu portakalı sıkıp suyunu çıkarmak lazım

AKP Afyon Milletvekili Ali Özkaya, kişisel sosyal medya hesabı Twitter'dan tepki çeken bir retweet yaptı.

Twitter'da bir kullanıcı Fox Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'ın "insansız tank" hakkında yaptığı haberi kolajlayarak bir gönderi paylaştı.

Gönderide, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun "Onların hepsini Finike portakalı gibi ezer geçeriz" sözlerine atıfta bulunularak Portakal için, "Şu portakalı sıkıp suyunu çıkarmak lazım" sözleri yer aldı.

Şu portakalı sıkıp suyunu çıkarmak lazım. pic.twitter.com/DB2QnzYIy1 — Nurtaç Kalaycıoğlu (@nurtac_klycoglu) 25 Şubat 2018

AKP'li Özkaya bu tweet'i retweet yaparak, sayfasından paylaştı. Özkaya'nın Twitter hesabının profil fotoğrafında "Barış"ı simgeleyen zeytin dalı dikkat çekiyor.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Antalya'nın Finike ilçesinde belediyenin beton santralinin açılışına katılımı sırasında şunları söylemişti:

"Türkiye'nin haklı olduğu yerde hiçbir engeli tanımaz. Hiç kimsenin karşısında boyun eğmeyiz. Karşımıza çıkanları ezer geçeriz. Onların hepsini Finike portakalı gibi ezer geçeriz."