Profesyonel yüzücü, eğitimde boğuldu

Gaziantep'te profesyonel yüzücü 18 yaşındaki Aykut Hüner, eğitim için gittiği havuzda boğularak hayatını kaybetti.

Milliyet'te yer alan habere göre, lise son sınıf öğrencisi profesyonel yüzücü Aykut Hüner yüzme eğitiminin devamı için her zaman gittiği Gaziantep Üniversitesi havuzuna gitti. Hüner, bir süre yüzdükten sonra su altında daha uzun süre kalabilmek için nefes tutma alıştırması yapmaya başladı.

İddiaya göre, normal süreden daha fazla su altında kaldığını gören eğitmeni ve görevliler Hüner’i sudan çıkardı. Baygın halde olduğu öne sürülen gence ilk müdahalesi yapılarak ambulansla Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırıldı.

Burada yoğun bakıma alınan genç yüzücü Aykut Hüner, olayın üzerinden geçen 6 günün sonunda fenalaşarak hayatını kaybetti. Daha sonra Gaziantep Adli Tıp Kurumuna getirilen Hüner’in cenazesi yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.