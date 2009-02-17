Profesyonel ordu tamam gibi

Türk Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) terörle mücadele operasyonlarını yürüten birliklerin yeniden yapılandırma çalışmasında son aşamaya gelindi.





Geçtiğimiz yıl başlanan çalışmada öncelikli olarak yedeksubaylar komando birliklerinden çekilmişti. Bu yıl da kademeli olarak erbaş ve erlerin komando birliklerinden çekilmesine başlandı. Bu yılın sonunda tüm komando birlikleri tamamen profesyonel askerlerden oluşacak ve operasyonları da bu birlikler gerçekleştirecek.



Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, selefi emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt ile birlikte 2 yıl önce Eğridir’de basının karşısına çıkmış ve TSK’nın yeni iç güvenlik harekatı yapılanmasıyla ilgili bilgi vermişti. 27 Haziran 2007’de düzenlenen basın toplantısında iki komutanın "altı komando tugayını belirli bir plan çerçevesinde yüzde yüz profesyonel hale getiriyoruzö sözü hayata geçiriliyor.



Bunun ilk adımı olarak, Mayıs 2008’den itibaren yedek subayların komando birliklerinde görevlendirilmesine son verildi. Operasyonel göreve “en yakınö yedek subaylar artık iç güvenlik taburlarında görevlendiriliyor. Bu birlikler terörle mücadelede komando birliklerine “destekö sağlıyor.



Erler kademeli olarak çekiliyor



Yeni yapılanmanın ikinci adımı da 2009 başı itibariyle atıldı. Yedek subayların ardından erbaş ve erler de operasyon sahasından kademeli olarak çekiliyor.



Bu yıl yeni celp dönemlerinde silah altına alınacak yükümlüler komando birliklerine gönderilmeyecek. Halen vatani görevini komando birliklerinde yapmakta olan erlerin de yıl sonuna kadar terhis olmalarının ardından, 2010 yılbaşı itibariyle komando tugaylarında er ve erbaş kalmayacak. Böylece terörle mücadelede etkin görev alan Isparta Eğirdir Dağ ve Komando Okulu, Foça Jandarma Komando Okulu, Bolu Dağ Komando Tugayı ile Kayseri’de bulunan 1. Komando Tugayı, Bolu’daki 2. Komando Tugayı ve Siirt’teki 3. Komando Tugayı tamamen profesyonel askerlerden oluşacak.



10 profesyonel ordu



Genelkurmay Başkanlığı bu adımları terörle mücadelede devamlılığı sağlama maksadıyla atma kararı aldı. Askerliğini yedeksubay, er ya da erbaş olarak yapan yükümlülerin süreleri geldiğinde terhis olmaları ve ardından operasyonel birliklere yeni kadroların eklenmesi, terörle mücadelede başarıyı olumsuz yönde etkiliyordu.



Yeniden yapılanma öncesinde, komando tugayında görev yapan 10 bine yakın sayıda personelin büyük bölümünü yedek subay ve erler oluşturuyordu. Yeni yapıda personel zaafı yaşanmaması amacıyla, uzman erbaş istihdamına hız verildi. 2007’de 540, 2008’de 3 bin 18 yeni uzman erbaş TSK’ya katıldı. Uzman erbaş alımı 2009’da ve önümüzdeki yıllarda da devam edecek. Uzman erbaşlar Eğirdir Dağ ve Komando Okulu’nda eğitim almalarının ardından komando birliklerinde görevlendiriliyor.