Profesyonel bisikletçi, Koronavirüs nedeniyle evinde kalan yaşlılar için kurye oldu

Profesyonel bisiklet takımı Astana takımında yarışan İtalyan profesyonel bisikletçi Davide Martinelli, yaşadığı köydeki Koronavirüs sebebiyle evinden çıkamayan yaşlılar için kuryelik yapıyor.

İtalya'nın Brescia yakınlarında yer alan köy Lodetto'da yaşayan Davide Martinelli yaşadığı köyde tüm dükkanlar Koronavirüs sebebiyle kapalı olduğu için 10 km ötedeki Rovato kentine gidiyor ve yaşadığı köydeki yaşlılar ilaç ve gıda malzemeleri alıyor.

1500 kişinin yaşadığı Lodetto'da tüm dükkanların kapalı olduğunu belirten Martinelli "Beni her zaman destekleyen ve çoğu zaman uzak olduğum köyümdeki yaşlılara yardım etmek için daha iyi bir fırsat olamazdı" diyor.

Martinelli profesyonel bisikletçi olarak en son Şubat ayında Portekiz'deki Volta ao Algarve'da yarıştı. Formunu kaybettiğini belirten Martinelli, 10 km'lik yolculuk ile bisiklete bindiğini ve aynı zamanda yaşlılara yardım ettiği için de dünyanın en mutlu insanı olduğunu belirtiyor. Martinelli, kuryelik yaptığı anları İnstagram hikayelerinde yayınlıyor.

4 kez Tour De France şampiyonu olan Chris Froome, Martinelli'yi tebrik ederek "böyle üzücü zamanlarda böyle şahane hikayeler duymak çok güzel Martinelli. İyi iş" dedi.

UCI, Koronavirüs sebebiyle bisiklet sezonunu Haziran ayına kadar durdurdu.