'Profesyonel asker çalışması geç kalmış bir çalışma'

Devlet Bakanı Faruk Çelik, ''Türkiye'de 50 bine yakın vatandaşın canına, kanına mal olmuş insanlarla görüşülmesi'' diye bir şeyin söz konusu olamayacağını söyledi.



Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesindeki Hacılar Camisi'nin bahçesinde muhtarların sorunlarını dinleyen Bakan Çelik, gazetecilerin sorularını da yanıtladı.





'Profeyonel asker çalışması geç kalmış bir çalışma'





Bir gazetecinin ''Terör olayları giderek artıyor. Bu sürecin sonucu olarak sınır bölgelerinde yetiştirilmiş askeri personel görevlendirilecek, uzman komandolar görev yapacak. Bu süreci değerlendirir misiniz? Bu çalışma etkili olacak mı? Sizce bu geç kalınmış bir çalışma mı?'' sorusu üzerine Çelik, bunun geç kalınmış bir çalışma olduğunu bildirdi.



Bakan Çelik, sınır bölgelerinde profesyonel, teröristle mücadele edecek yetenek ve donanıma sahip olan ekiplerin var olmasının bile terör için yeterli olacağını, mesaj için bile yeterli olacağını ifade etti.





'Karakollar can kaybına yol açmayacak sağlamlıkta olmalı'





Bu adımın son derece önemli olduğunu belirten Çelik, şöyle konuştu:



''Karakolların inşası... Biliyorsunuz seyyar mekânlar, karakollar var. Buraların sağlıklı mekânlar olması, teröristlerin yapacakları girişimlerde zarar görmeyecek, can kaybına yol açmayacak sağlamlıkta olması gerekiyor. Bundan dolayı TOKİ ile yapılan bir anlaşma içinde çok seri olarak 170 civarında sınır bölgelerinde sağlıklı, güçlü, dayanıklı karakollar yapılacak. Bunlar önemlidir. Bu karakolların bu düzeyde olması da önemsediğimiz bir konudur. Çok önemli kararlar alınıyor. Bu kararlar terörü yok etmeye dönüktür. İnanıyorum ki bunlar olumlu neticeler verecektir. Bunu bütün vatandaşlarımız biliyor, biz de biliyoruz. Ama zor olan şeyi başarmak da yöneticilerin, bizlerin görevidir. Bu amaçla kararlar alınıyor. Umarım ülkemiz için hayırlı olur.''



Bir gazetecinin ''Dün (26 Haziran 2010) bazı açıklamalar yapıldı. BDP ile bu işin çözülemeyeceği, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın dikkate alınarak çözülmesi gerektiği yolunda söylemlerde bulunuldu. Muhatap alınması isteniyor. Bu konuda neler düşünüyorsunuz?'' sorusu üzerine ''Kimler ne amaçla ne söylüyor biz bilemeyiz'' dedi.





'50 bin kişinin kanına mal olmuş insanlarla görüşülmesi söz konusu değil'





Türkiye'nin köklü bir ülke ve güçlü bir devlet olduğunu kaydeden Çelik, şunları söyledi:



''Kimi muhatap alacağını, hangi yöntemi izleyeceğini ve sorunun çözümü konusunda nasıl adım atacağını Türkiye kendisi iyi bilir. Türkiye'de 50 bine yakın vatandaşımızın canına, kanına mal olmuş insanlarla görüşülmesi diye bir şey bu yönüyle söz konusu olamaz. Böyle bir şey ne hükümetin gündeminde var, ne siyasetçinin gündeminde olduğu kanaatinde değilim. Burada bir şeyleri meşrulaştırma, bu kadar olumsuz, bu kadar milleti yüreğinde yaralayan konuları meşrulaştırma zemini oluşturma, bağışıklık kazandırma mücadelesi var. Bunun herkes farkındadır.''



Bakan Çelik, ''Demokratik açılım sürecini değerlendirir misiniz?'' sorusu üzerine, bir yönüyle bu açılımın içerisinde yer aldığını ve sorun diye bir şey olmadığını söyledi.



Çelik, şunları kaydetti:



''Türkiye'de demokrasi genişlerse herkes dilediği gibi konuşursa sorular azalır ama konuşmayı kısıtlarsanız, özgürlük alanlarını daraltırsanız insanlar başka yerde başka şeyler düşünür, konuşur. İşte biz bu fırsatı vermeyeceğiz.''