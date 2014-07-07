Profesörün otizmli çocuklarına ‘eğlenmek’ için öğretmen dayağı

Nöroloji uzmanı Prof. Dr. Ayşegül Öğmegül’ün otizmli olan 20 ve 18 yaşındaki iki oğluna, Sakarya’nın Sapanca İlçesi’ndeki bir özel eğitim merkezindeki öğretmenlerin dayak görüntüleri, öğretmenlerden birinin işten çıkartılmasının ardından kurumdan intikam almak için kayıtları sosyal medyada paylaşmasıyla ortaya çıktı. Dayak atıp hakaret etikleri otizmli öğrencilerin canını acıtan öğretmenlerin, görüntülerin ortaya çıkması üzerine böyle yaparak eğlendiklerini söyledikleri öğrenildi. Savcılığa suç duyurusunda bulunan Prof. Dr. Öğmegül, "Bu nasıl öğretmenlik, nasıl vicdan ve insanlık? Biz üzerlerine titreyelim, onların yaptığına bak. Cezalandırılmaları için peşlerini bırakmayacağım" dedi.

İzmirli nöroloji uzmanı Prof.Dr. Ayşegül Öğmegül, kendisi gibi doktor olan uzman cerrah Osman Koçbeker ile hayatını birleştirip, Konya’ya yerleşti. Bir yandan Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’nde akademik kariyer yapan Ayşegül Öğmegül, iki yıl arayla iki çocuk dünyaya getirmesiyle de büyük mutluluk yaşadı. Ancak büyük oğlu Ata Sinan Koçbeker’in, 5 yaşına geldiğinde yapılan tetkikler sonrasında otizmli olduğu belirlendi. Bunun üzerine kardeşi Bumin Yılmaz Koçbeker’e yapılan aynı tetkikler sonrasında onun da otizmli olduğu ortaya çıktı.

Taylan Yıldırım’ın DHA’daki haberine göre, hayatını otizmli olan çocuklarına adayan, onların eğitimi için çalışan Prof. Dr. Ayşegül Öğmegül, 2013 yılının Nisan ayına kadar çocuklarının eğitimini Konya’da sürdürdü. Ancak bu sırada eşinden ayrılan Prof. Dr. Ayşegül Öğmegül, daha sonra otizmli çocuklar için özel eğitim kurumlarının bulunduğu Sapanca’ya yerleşti. YÖK’ten alınan özel izinle Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’nden geçiş yaptığı Sapanca’daki Devlet Hastanesi’nde çalışmaya başladı.

Aylık 6 bin TL verdiği kurumda dayakla eğitim

Prof. Dr. Ayşegül Öğmegül’ün aylık 6 bin TL vererek kurs aldırdığı, şu anda 20 yaşında olan Ata Sinan Koçbeker ile 18 yaşında olan Bumin Yılmaz Koçbeker’in, davranışlarındaki ürkeklik, aşırı korkar durumları dikkatini çekti. Eğitim merkezinin yöneticilerinin ve öğretmenlerinin gayet iyi durumda olduğunu söyledikleri iki oğlunun eğitim almalarına rağmen sağlıklarının da olumsuz yönde etkilenmesi üzerine Prof. Dr. Ayşegül Öğmegül, geçen Nisan ayında bu kez ücretsiz izin alıp İzmir’e taşındı. İzmir’deki başka bir eğitim kurumunda çocukları eğitim almaya başladı.

Hakaretler yağdırıp dayak atıyorlar

Ancak geçen 24 Haziran’da sosyal medyada Sapanca’daki eğitim merkezi için ''Eğitim böyle oluyor'' başlığıyla yayınlanan görüntüler skandalı ortaya çıkardı. Bir arkadaşının uyarısı üzerine görüntüleri izleyen Prof. Dr. Ayşegül Öğmegül, şoke oldu. Görüntülerdeki kişilerin oğulları Ata Sinan Koçbeker ile Bumin Yılmaz Koçbeker olduğunu, onlara hakaret edip döven kişinin ise büyük oğlunun öğretmeni S.Ç. olduğunu fark etti. Görüntüleri çeken kişinin de küçük oğlunun öğretmeni C.U. olduğu ortaya çıktı.

Görüntülerde öğretmenlerden S.Ç., ilk olarak iki kardeşi merkezin giyinme kabinlerinin önünde yan yana getiriyor, ardından yanına yaklaştığı kendisinden daha uzun ve iri olan Bumin Yılmaz Koçbeker’i, ağabeyi Ata Sinan Koçbeker’in gözleri önünde dövüp, kameraya doğru dönüp sarılarak gülüyor. Yine "Annen gelip kurtarsın bakalım" diye kızdığı Bumin Yılmaz Koçbeker’i, bu kez önce bir kulağından, ardından iki kulağından tutup öğretmen arkadaşının tuttuğu kameraya doğru yaklaştırıyor ve burada da hem hakaret ediyor hem de dövmeye devam ediyor. Görüntü kaydı, S.Ç.’ın, iki kulağından tuttuğu acı içerisindeki Bumin Yılmaz Kozbeker’i, yerine oturtup hakaret etmesiyle sona eriyor.

'İntikam' düşüncesi skandalı ortaya çıkardı

Bu görüntülerin ortaya çıkmasına ise öğretmenlerden C.U.’nın, eğitiminden sorumlu olduğu başka bir erkek öğrenciyi tıraş ettirdiği sırada, rahat durmaması üzerine yumruklaması, berberin de okul yönetimine şikayette bulunmasının ardından patlak verdiği öğrenildi. Berberin şikayeti üzerine C.U.’nın işten çıkartıldığı, işyerinden intikam almak için de elindeki bu görüntüleri, sosyal medya üzerinden yayımladığı ortaya çıktı. Eğitim merkezinden, Prof. Dr. Ayşegül Öğmegül’e yaptıklarını yazılı açıklamada ise öğretmenlerin dayak atmayı ve bunları kayda almayı eğlenmek için yaptıklarını belirttikleri öğrenildi.

Anne suç duyurusunda bulundu

Prof. Dr. Ayşegül Öğmegül, oğlu Bumin Yılmaz Koçbeker’in, dayak görüntülerini izledikten sonra, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Her iki öğretmenin de cezalandırılmasını isteyen Prof. Dr. Öğmegül, "Bu nasıl öğretmenlik, nasıl vicdan ve insanlık? Biz çocuklarımızın üzerlerine titreyelim onların eğitimci olarak yaptıklarına bakın. Ben çocuklarımın hareketlerinden farkettim ama okul idaresi durumlarının iyi olduğunu söyledi. Hatta iyi olduklarına yönelik gelişim görüntüleri gönderdiler ama hepsi düzmeceymiş. Çocuklarımaz dayak atıp işkence yapmışlar. Sonra da ’Eğlendik’ demişler. Bu çocuklar özel insanlar, nasıl bunlara öyle davranırlar? Ben psikologlarla görüştüm, görüntülerden çocukların dayak olayını artık kanıksamış göründüğünü, bunun sistematik olarak yapılmış olduğunu bana söylediler. Onların cezalandırılmaları için peşlerini bırakmayacağım" dedi.