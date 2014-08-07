Profesör'ün öldürdüğü Doçent, ölmeden önce 4 daire satmış

Konya’da Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde Prof. Dr. Ahmet G.’nin öldürdüğü Doç. Dr. Celalettin Özdemir’in cinayete kurban gitmeden önce 4 daire ve bir arsasını 590 bin liraya, otomobilini 38 bin liraya ve borsadaki 69 bin lira civarındaki hisselerini sattığı ortaya çıktı. Doç. Dr. Özdemir ailesinin avukatı, yapılan satışlardan sonra paranın nerede olduğunun araştırılması ve soruşturmanın genişletilmesi için savcılığa talepte bulundu.

Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanı 2 çocuk babası 53 yaşındaki Prof. Dr. Ahmet G., Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi 3 çocuk babası 42 yaşındaki Doç. Dr. Celalettin Özdemir’i, fakültede sekreter olarak çalışan ve ilgi duydukları 1 çocuk annesi 28 yaşındaki Asuman S. yüzünden geçen 2 Haziran’da, odasında boğazını keserek öldürdü. Doç. Dr. Özdemir’in cesedi olaydan 2 gün sonra, kendisinden haber alamayan ailesinin fakülte yönetimini bildirmesi ve kilitli olan odasından koku gelmesi sonucu bulundu. Olayın ardından Prof. Dr. Ahmet G., tutuklandı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan taşeron firmanın personeli Asuman S.’nin de işine son verildi.

Öldürülmeden önce ev ve otomobilini satmış

Öldürülen Doç. Dr. Celalettin Özdemir’in aile avukatı, Özdemir’in, 13 Mayıs 2014 tarihinde Selçuklu ve Meram Tapu Sicil Müdürlükleri’nde 4 daire ve bir arsanın 590 bin liraya satış işleminin gerçekleştirdiğini belirtti. Cumhuriyet Savcılığı’na konunun araştırılmasını talep eden avukatı, konuya sattığı kişi F.C.C. ile ortağı İ.P.’nin şahit olduğu, Özdemir’in satıştan elde ettiği parayı da yine yüklü miktarda para bulunan bir otomobilin bagajına koyduğu ve bu sırada çalan telefonuna "Tamam canım, hallettim, geliyorum" diye cevap verdiğini öne sürdü.

Öldürülen Doç. Dr. Özdemir’in yine aynı gün otomobilini 38 bin liraya, 7 Mart günü de borsadaki hissesini 69 bin liraya sattığı belirtildi.

Doç. Dr. Özdemir’in tüm mal varlıklarından elde ettiği paranın ise nerede olduğunun bilinmediği ve bunun da savcılık tarafından araştırılması ve soruşturmanın genişletilmesi istendi.

Öldürülen Doç. Dr. Özdemir’in de sekreter Asuman S.’ye daire aldığını öne sürülüp, Asuman S. adına kayıtlı gayrimenkullerin de araştırılması talep edildi.

Bu arada Özdemir Ailesi’nin avukatı savcılığa, Doç. Dr. Özdemir’in Asuman S.’ye 20 bin lira verirken gördüğünü söyleyen Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü 4’üncü sınıf öğrencisi Ş.A.’nın tanık olarak dinlenmesini istedi. Avukat dilekçesinde, Asuman S.’nin, Doç. Dr. Özdemir’in ailesiyle tanışırken Ş.A.’yı "Kız kardeşim" diye tanıttığını söyledi.