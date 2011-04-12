Profesöre silahlı saldırı

T24 - Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesinde görevli Prof. Dr. Mehmet Erkan Özcan, tartıştığı kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.



Üsküdar'daki Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesinde görevli Prof. Dr. Mehmet Erkan Özcan, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Altunizade'deki hastanenin doktoru Prof. Dr. Özcan, çalıştığı poliklinikte henüz belirlenemeyen bir nedenle Hayrettin K. ile tartıştı.



Tartışma sırasında Hayrettin K, üzerindeki silahla Özcan'ın bacağına ateş etti.



Olayın ardından poliklinikte tedavisi yapılan Özcan'ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.







