Profesörden 'Mavi Balina' uyarısı

Orhan AŞAN- Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uyguluma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Eray Çelik, son zamanlarda gençleri intihara sürüklediği iddiasıyla gündeme gelen \'Mavi Balina\' oyunuyla ilgili uyarılarda bulundu. Ailelerin, çocuklarının oynadığı oyunları araştırması gerektiğini belirten Prof. Dr. Çelik, \"Çocuğunuzun Mavi Balina oyununu oynadığını fark ederseniz, öncelikle internetle olan ilişkisini kesin\" dedi.

İnternetin kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte çevrimiçi oyunlar da popüler hale geldi. Özellikle okul çağındaki çocuklar, boş zamanlarında soluğu bilgisayar başında alıyor. Bazı oyunlar 24 saat boyunca çevrimiçi olmayı gerektirebiliyor. Ancak uzun süre ve denetimsiz çevrimiçi oyun oynamak çocukları farklı tehlikelerle baş başa bırakıyor. Son dönemlerde gençleri intihara sürüklediği iddiasıyla gündeme gelen \'Mavi Balina\' oyunu ile ilgili uzmanlar, aileleri uyarıyor.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uyguluma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Eray Çelik, çocukları sanal alemde korumada en büyük sorumluluğun ailelere düştüğünü söyledi. Dünyada 200, Türkiye\'de ise 2 çocuğun Mavi Balina oyununu oynadıktan sonra intihar ettiğini belirten Prof. Dr. Çelik, \"Çevrimiçi oyunlar, çocukların bilişsel becerilerini geliştirmelerine ve başkalarıyla iletişim kurmalarına yarasa da birtakım tehlikelere davetiye çıkarıyor. Bu yüzden aileler, çocukların hangi oyunları oynadığını ve vakitlerini internet ortamında nasıl geçirdiklerini bilmelidir. Çocukların şiddet içerikli olan veya yaşlarına uygun olmayan oyunlar oynamasının psikolojilerini olumsuz etkileyebilmektedir. Burada en büyük iş, ebeveynlere düşmektedir\" dedi.

AİLELER, ÇOCUKLARINA SAHİP ÇIKMALI

Ailelerin çocuklarına sahip çıkması, oynadıkları oyunlarla ilgili araştırma yapması gerektiğini belirten Prof. Dr. Eray Çelik, şunları söyledi:

\"Aileler çocuklarının hangi oyunları oynadıklarını bilmelidir. Forum siteleri ya da oyunlar için hazırlanan reyting sitelerine girilmeli, oynanan oyunların içeriği, yararları veya zararları araştırılmalıdır. Çocukların çevrimiçi güvenlik ayarlarını kontrol etmelerini sağlayın. Bu şekilde, çevrimiçi bilgi paylaşma düzeylerini ayarlamalarını kontrol edin. Çocuklarınızın web kamera yerine, bir avatar resmi kullanmasını sağlayın. Normalde kullanılması gayet yararlı olan web kameraların oyunda kullanılması gerekli olmayıp, ailelerin başını ağrıtabilir. Ses değiştirme programları ya da araçlarından yararlanın. Çocuklarınız canlı sohbet yapmayı gerektiren oyunlar oynuyorsa, seslerini değiştirdiklerinden emin olun. Eğer oyunda böyle bir zorunluluk yoksa, çocuklarınızın sesli sohbet yapmalarına izin vermeyin. Sohbet yapmayı gerektiren oyunlarda kötü davranışlar, küfürleşme ve hatta cinsel içerikli yazışmalar dahi yapılabildiği için ailelerin gerekli tedbirleri alarak, çocuklarına çevrimiçi sohbet ahlakını anlatmalıdır. İnterneti iyi bilin ve gelişmeler hakkında haberdar olun. Çocuklarınız oyun oynarken bir şeyler ters giderse, böylelikle ne yapacağınızı bileceksiniz.\"



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