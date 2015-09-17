Profesörden, hasta yakınından dayak yiyen doktora: "Evlendiğinde kocandan da dayak yiyeceksin!"

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde görevli bir kadın doktorun hasta yakınlarının şiddetine maruz kalması sonucu “Zaten evlendiğin zaman kocandan da dayak yiyeceksin. Bunlar olağan şeyler” yorumunda bulunduğu iddia edilen acil servisten sorumlu öğretim üyesi Prof. Dr. Halit Çam, fakültenin asistanları tarafından protesto edildi.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi asistanları, geçen hafta bir hasta yakını tarafından darp edilen doktor Gözde Apaydın’a “Zaten evlendiğin zaman kocandan da dayak yiyeceksin” dediği öne sürülen acil servis sorumlusu Prof. Dr. Halit Çam’ı protesto etmek amacıyla dün iş bıraktı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı’nda asistan olarak görev yapan Gözde Apaydın, 9 Eylül günü acil servise gelen bir hasta yakınının saldırısına uğradı.

Milliyet gazetesinden Burak Dursun'un haberine göre doktor Gözde Apaydın, olayı şöyle anlattı:

“Hastanın enfeksiyon riski olduğu için sadece bir kişinin kalıp diğerlerinin dışarıya çıkmasını istedim. Hiçbir kavga yokken hasta yakınının saldırısına uğradım. Saldırı sonrası 4 günlük darp raporu aldım ve bana saldıran kişilerden şikâyetçi oldum. Aynı gün hasta yakınları tekrar hastaneye gelerek hakaret ve tehditler savurdu. Bunun üzerine Prof. Dr. Çam onları odasına alarak bir müddet konuştu. Daha sonra Çam toplantı odasına tüm asistanları toplamış. Benim için ‘Zaten evlendiğin zaman kocandan da dayak yiyeceksin. Bunlar olağan şeyler. O beyaz önlüğü giyiyorsan bu durumlarla baş etmesini bileceksin’ demiş.”

‘Ben senin gibilerini pazarda mal diye satarım’

Asistanlar olay sonrası Dekanlığa 15 şikâyet dilekçesi verdi. Dilekçelere de yansıyan toplantıda Prof. Dr. Halit Çam’ın salonda bulunan asistanlara ağır hakaretler ettiği de öne sürüldü.

Toplantıda yer alan asistanlardan Dr. Ada Bulut Sinoplu, Prof. Dr. Çam’ın kendisine de ağır hakaretlerde bulunduğunu savunarak “Bir asistan arkadaşımız olayı anlatırken Prof. Çam, ‘Sen bu yetkiyi nereden aldın? Senin haddine mi?’ diye kızmaya başladı. Asistan arkadaşımızı sakin olmasını işaret ederek dürttüm. Hoca, ‘Sen nasıl ayağınla dürtersin? Ben senin gibilerini pazarda mal diye satarım’ gibi laflar sarf etti. Hoca daha sonra bizi servisten kovdu” dedi.

Prof. Dr. Halit Çam’ın yakınlarına olaya ilişkin şunları söylediği öğrenildi: “Zaman her şeyi ortaya çıkaracak. Hayattaki ve ölmüş olan en değerli varlıklarım üzerine yemin ederim öyle bir hakaret kesinlikle yok. Gözde Apaydın bana ‘Annemden babamdan dayak yemedim’ dedi. Benim de dediğim şu: ‘Allah bahtını açık etsin ama hayat hiç belli olmaz. Bunlara hazır olalım.’ Yaşamda hangi virajların çıkacağı belli olmaz. Ben onlara kavgadan kaçmalarını söylüyorum.”

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Fakültesi’nde görevli 22 profesör ise dekanlığa yazdıkları yazıda Prof. Dr. Çam’ın “etik dışı davranışını kınadıklarını” belirterek, “Bu süreçte asistanlarımızın haklı taleplerinin takipçisi olarak onların yanında yer aldığımızı bildiriyoruz. Asistanlarımız yalnız değildir” dedi.

İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Selçuk Erez de asistan doktorların kurduğu çadıra destek ziyaretinde bulundu.