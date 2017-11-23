Profesör yabancı dil tercüme cihazı sipariş etti, müzikçalar geldi

Fatih YILMAZ- Halil İbrahim YEL/TOKAT,(DHA)- TOKAT\'ta Gaziosmanpaşa Üniversitesi\'nde öğretim üyesi Prof. Dr. Rüstem Cangi, ağabeyi için internetten yabancı dil tercüme cihazı sipariş etti. Eline ulaşan paketten yabancı dil tercüme cihazı yerine mp3 müzikçalar çıktı.

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi\'nde öğretim üyesi 51 yaşındaki Prof. Dr. Rüstem Cangi, Almanya\'da yaşayan ağabeyi Hasan Cangi\'nin isteği üzerine 3 gün önce internetten elektronik ürünleri pazarlayan şirkete 17 dilde tercüme yapan yabancı dil cihazı siparişi verdi. Sipariş eline ulaşan Rüstem Cangi, kargo görevlisine 210 lira ürün bedeli 10 lira da kargo bedeli olmak üzere toplam 220 lira ödeme yaptı. Kargo paketini açan Cangi, sipariş ettiği üren yerine mp3 müzikçalar gönderildiğini fark etti.

Paketten çıkanı görünce şaşırdığını belirten Rüştem Cangi, \'\'Ağabeyim Türkiye\'deki bir internet sitesinde uygun fiyatlı çeviri cihazını görmüş. Oradan sipariş veremeyince beni aradı. Ben onun adına bir sipariş verdim. 4 çekirdekli ve 17 yabancı dilde tercüme eden bir cihaz beklerken, başka bir cihaz çıktı. Önce daha önceki bir versiyonu zannettik. Ama daha sonra baktık ki, 5 -10 liralık bir mp3 müzikçalar göndermişler. Burada bir mağduriyet yaşıyoruz. Gerekli hukuki yollardan haklarımızı arayacağız. Vatandaşlarımızın internetten sipariş verirken gerçekten çok uyanık olmasında fayda var. Bizim hatamız şu. Paketi ödemeli alırken kargo görevlisinin yanında açmamız gerekiyordu\'\' dedi.

Firmayı aradığını ve durumu anlattığını söyleyen, Cangi, \'\'Önce pek önemsemediler. Sonra \'Yanlışlıkla mp3 konmuş olabilir. Biz başka ürünler de satıyoruz\' dediler ama ispatlama şansımız yok. Benim gibi benzer mağduriyetler olduğunu duydum. Bunun bilinçli yapıldığı kanaatindeyim\'\' diye konuştu. Beklemede olduğunu belirten Cangi, sipariş ettiği ürünün gönderilmemesi halinde yasal yollardan hakkını arayacağını dile getirdi.



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