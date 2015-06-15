Prof. Dr. Nihat Yüzügüllü denizde boğularak yaşamını yitirdi

Milas ilçesine bağlı Güllük Mahallesi'ndeki yazlığında ailesiyle tatil yapan 66 yaşındaki Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nihat Yüzügüllü, yüzmek için girdiği denizde boğularak yaşamını yitirdi.

Denize girdiği sırada Nihat Yüzügüllü'nün çırpındığını görenler, görevlilere haber verdi. Kıyıya çıkartılan Yüzügüllü, sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Muğla Adli Tıp Kurumu’na kaldırılan Nihat Yüzügüllü'nün cesedi, otopsinin ardından ailesince alınarak Eskişehir'e götürüldü.

Yüzügüllü'nün daha önce kalp ameliyatı geçirdiği, emekliliğine kısa bir süre kaldığı öğrenildi.

Kimdir?

Prof. Dr. Nihat Yüzügülllü, Eskişehir Osmangazi Üniversitesinin kuruluş çalışmalarında Bilgi İşlem Daire Başkanı (tedviren) ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü olarak görev yaptı. Bilgi İşlem Dairesini oluşturarak, üniversitenin ilk internet bağlantılarını gerçekleştirdi.