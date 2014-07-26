Profesör tarafından öldürülen doçentin YÖK’e vereceği flaş bellek kayıp

Konya'da Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde Prof. Dr. Ahmet G.'nin öldürdüğü Doç. Dr. Celalettin Özdemir'e ait flaş belleğin kayıp olduğu ortaya çıktı. Flaş belleğin içinde Prof. Dr. Ahmet G. ve ilgi duyduğu kadın sekreter Asuman S. ile aralarındaki cep telefonu mesajlaşmalarının ve fakültedeki bazı öğretim üyeleri hakkında hazırlayıp YÖK'e göndereceği raporun bulunduğu iddia edildi.

Hasan Dönmez’in Doğan Haber Ajansı’nda yer alan haberine göre, Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanı 2 çocuk babası 53 yaşındaki Prof. Dr. Ahmet G., Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi 3 çocuk babası 42 yaşındaki Doç. Dr. Celalettin Özdemir'i, fakültede sekreter olarak çalışan ve ilgi duydukları 1 çocuk annesi 28 yaşındaki Asuman S. yüzünden geçen 2 Haziran'da, odasında boğazından keserek öldürdü. Doç. Dr. Özdemir'in cesedi olaydan 2 gün sonra, kendisinden haber alamayan ailesinin fakülte yönetimini bildirmesi ve kilitli olan odasından koku gelmesi sonucu bulundu. Olayın ardından Prof. Dr. Ahmet G., tutuklandı.



Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan taşeron firmanın personeli Asuman S.'nin de işine son verildi.

YÖK'e gönderilecek flaş bellek kayıp

Öldürülen Doç. Dr. Celalettin Özdemir'in, YÖK'e göndereceği flaş belleğin kayıp olduğu ortaya çıktı. Flaş belleğin içinde Prof. Dr. Ahmet G. ve ilgi duyduğu kadın sekreter Asuman S. ile aralarındaki cep telefonu mesajlaşmalarının ve fakültedeki bazı öğretim üyeleri hakkında hazırladığı YÖK'e göndereceği raporun bulunduğu iddia edildi.

Profesör: Asuman, flas belleği tuvalete atmış

Prof. Dr. Ahmet G.'nin Cumhuriyet Savcılığı'ndaki ifadesinde ''Pazartesi günü olay akabinde Asuman ile Asuman'ın babasının evinin önünde görüştüğümde, Asuman bana 'Celalettin'in benimle ilgili muhafaza ettiği dosyanın bulunduğu flaş belleği ben aldım. Tuvalete attım' dedi. Benim anladığım kadarıyla mesajlarda kendisinin de ismi geçtiği için, kendisini aklamak adına bu şekilde dosyayı yok etmiş. Ben niyetini bilemiyorum'' dediği öğrenildi.

İfadesinde suçlamaları kabul etmeyen Asuman S. ise, olay günü tuvalete uğrayıp fakülteden ayrıldığını belirterek, ''Celalettin'in bulundurduğu iddia edilen flaş belliği tuvalete atmam iddiası yalandır'' dedi.